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マツダ『CX-5』新型、アドヴィックスの新ブレーキパッド「サステナパッド」採用…Euro 7対応と高制動力を両立

・アドヴィックスが開発した新環境規制対応ブレーキパッド「サステナパッド」がマツダ「CX-5」新型に採用された。

・欧州の新環境規制「Euro 7」ではブレーキ粉塵（PM10）も規制対象となり、ガソリン車は2026年から7mg/km以下が求められる。

・石綿・銅を含まないNAO材をベースにAIによる配合シミュレーションを活用し、規制値クリアと高い制動力の両立を実現した。

アドヴィックスの新ブレーキパッド「サステナパッド」
  • アドヴィックスの新ブレーキパッド「サステナパッド」
  • マツダ CX-5 新型
  • マツダ CX-5 新型（欧州仕様）
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  • マツダ CX-5 新型（欧州仕様）

アドヴィックスは、新たに開発したブレーキパッド「サステナ（新環境規制対応）パッド」が、新型マツダ『CX-5』に採用されたと発表した。

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■開発の背景

欧州連合（EU）が定める自動車の新環境規制「Euro 7」では、排気ガスに加えてブレーキ粉塵も規制の対象となる。走行中にブレーキから発生する粒子状物質（PM10）が規制値として設定されており、ガソリン車（ICE）は2026年から7mg/km以下、2035年からは3mg/km以下が求められる。電気自動車（EV）は2026年から3mg/km以下が適用される。

アドヴィックスが主力とするノンアスベスト（NAO）材は環境負荷が低い素材だが、欧州で広く使われているロースチール材と比べると制動力に課題があった。同社はこの課題を解決するため、規制値のクリアと高い制動力の両立を目指して開発を進めてきた。

■製品の特長

サステナパッドは、石綿（アスベスト）や銅を含まないNAO材をベースに、耐熱性に優れた有機材・無機材・セラミックなどの配合比率を高めることで、環境規制値を満たしながら高い制動力を実現した。

開発にはAIを活用した配合パターンのシミュレーションも取り入れ、多くの試験評価を経て製品化に至った。

アドヴィックスは今後も、電動化や環境規制への対応に向けて、顧客視点での迅速なソリューション提供を続けるとしている。

《森脇稔》

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