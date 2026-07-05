ホーム モーターサイクル 新型車 記事

カワサキの400cc4気筒スポーツ『Ninja ZX-4R SE』『Ninja ZX-4RR』、2027年モデルが8月発売

カワサキ Ninja ZX-4R SE
  • カワサキ Ninja ZX-4R SE
  • カワサキ Ninja ZX-4R SE
  • カワサキ Ninja ZX-4R SE
  • カワサキ Ninja ZX-4R SE
  • カワサキ Ninja ZX-4R SE
  • カワサキ Ninja ZX-4R SE
  • カワサキ Ninja ZX-4RR
  • カワサキ Ninja ZX-4RR

カワサキモータースジャパンは、スーパースポーツモデル『Ninja ZX-4R SE』と『Ninja ZX-4RR』を8月1日に発売すると発表した。

【画像】『Ninja ZX-4R SE』と『Ninja ZX-4RR』の2027年モデル

◆Ninja ZX-4R SE

Ninja ZX-4R SEは、399cc水冷4ストローク並列4気筒エンジンを搭載し、最高出力57kW（77ps）を1万4500rpmで発揮する。

軽快さとコンパクトさを追求したフレームに、フロントデュアルディスクブレーキ、高性能な前後サスペンションを組み合わせ、高い運動性能とハンドリングを実現している。

カワサキ Ninja ZX-4R SEカワサキ Ninja ZX-4R SE

TFTカラー液晶ディスプレイ、トラクションコントロールとパワーモードを統合したインテグレーテッドライディングモードも搭載。スモークウインドシールド、フレームスライダー、USB電源ソケットを標準装備する。

2026年モデルの主な変更点はカラー＆グラフィックの変更で、新色「ギャラクシーシルバー」が追加される。「メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラック」は継続カラーとなる。

メーカー希望小売価格は117万7000円（税込）。

◆Ninja ZX-4RR

カワサキ Ninja ZX-4RRカワサキ Ninja ZX-4RR

Ninja ZX-4RRは、同じ399cc水冷4ストローク並列4気筒エンジンを軽量コンパクトな車体に搭載。ショーワ製SFF-BPフロントサスペンションとBFRC-liteリヤショックアブソーバーを組み合わせ、サーキットでもストリートでも高いパフォーマンスを発揮する。

Ninja ZX-4R SEとの主な相違点は、「RR」ロゴ入りグラフィックの採用、ウインドシールドがクリアタイプであること、ショーワ製BFRC-liteリヤショックアブソーバーの装備など。フレームスライダーとUSB電源ソケットは非装備となる。

2026年モデルはカラー＆グラフィック、主要諸元に変更はなく、カラーは「ライムグリーン」を継続する。

メーカー希望小売価格は121万円（税込）。

両モデルともABS装着車で、スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」に対応する。音声コマンドとナビ機能の利用には無料ライセンスの取得が必要だ。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カワサキモータース

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews