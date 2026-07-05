『ランドクルーザーFJ』でも同乗者のテレビ視聴とナビ操作が可能に、ブリッツの「テレビナビジャンパー」

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）が販売中の「TV-NAVI JUMPER」（テレビナビジャンパー）に、トヨタ『ランドクルーザーFJ』搭載のトヨタ純正ディスプレイオーディオの適合が追加された。自車位置表示機能により2種類の「TV切替」タイプで販売される。

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適合が追加されたナビ機種はトヨタ・ランドクルーザーFJ（TRJ240W 2026年2月～）搭載の「コネクティッドナビ対応 12.3インチディスプレイオーディオ」。

テレビナビジャンパーは走行中でも同乗者のテレビ視聴が可能になるだけでなく、目的地設定などカーナビ操作も可能になる電子パーツ。車両側の配線を切断したり加工することが一切不要なので、完全コネクタオンでの取り付けが可能だ。

スイッチ操作でノーマル状態に切り替え可能な「TV切替」タイプには、超小型スイッチ（H13mm × W15mm × T5mm）が標準で同梱されていて、スイッチを車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることが可能。

また、「BLITZ」ロゴ入りの専用スイッチアダプターが同梱されるほか、トヨタ車に対応するサービスパネル「TOYOTA TYPE-2」（W22.5mm × H22.5mm）も同梱されるので、超小型スイッチ／スタンダードスイッチ／サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から、好みに合わせた取り付け方法を選択できる。

税込み価格は、テレビモード使用時に自車位置表示が可能なモデル［NST50］が2万7280円、自車位置表示を省いたモデル［NST46］が2万1780円となっている。