MOMO、新レーシングシューズ『SPEED PRO』と6点式シートベルト『PRO RACING 6P』が7月15日発売

MOMO製カーパーツの総販売元・レアーズは、イタリア・MOMOブランドのレーシングシューズ『SPEED PRO（スピード プロ）』と6点式シートベルト『PRO RACING 6P（プロ レーシング 6P）』を7月15日より発売する。

【画像】MOMOの新レーシングシューズ『SPEED PRO』と6点式シートベルト『PRO RACING 6P』

SPEED PROは、通気性に優れた難燃性ファブリックをメイン素材に採用したレーシングシューズ。かかととつま先にはカンガルーレザーによる補強が施されている。重量はわずか200gで、市場で最も軽いレーシングシューズの一つと位置づけられており、現行モデル『CORSA LITE（コルサ ライト）』（280g）と同サイズで比較した場合、約30％の軽量化が図られている。

MOMO SPEED PRO

新開発の超薄型・軽量ラバーソールは、炭化水素および摩耗に対する厳しい耐久テストをクリア。ソール表面にはMOMOのマイクロロゴを繰り返し配したエンボス加工が施され、グリップ力の向上とブランドの個性表現を両立している。主素材にはアラミド繊維（一部カンガルーレザー）が使用され、FIA8856-2018公認規格に適合している。カラーはレッド、ブルー、ブラックの3色で、サイズは38～44（ユーロサイズ）。イタリア製で、税込価格は5万1700円。

PRO RACING 6Pは、ベルト全体に均一な2インチストラップが採用された6点式シートベルト。ショルダーベルトと腹部ベルトには新設計のアルミニウムアジャスターが採用されており、一体型のタンにより安全性と装脱着スピードが追求されている。FHR（Hans）システムに完全対応し、FIA8853-2016公認規格を取得している。カラーはブルーが新たに加わり、ブラック、グレー、レッドの4色展開。イタリア製で、税込価格は5万6100円（ボルトは付属しない）。

MOMO PRO RACING 6P（レッド）