初心者必読！ プロに任せるのが一番［スピーカー交換丸わかり］

当連載では、音楽好きなドライバーに「スピーカー交換」を薦めている。「スピーカー」を市販品へと交換すれば、聴こえてくるサウンドの質が上がり音楽の楽しさや感動力がアップする。今回は、その作業をプロに任せた方が良いことについて解説していく。

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◆「スピーカー交換」を自分でするのなら、内張りパネルを外すスキルが必要！

さて、スピーカー交換はDIYにて行うという選択肢もあり、実際、それを実践しているドライバーも少なくない。ただし自分で交換するのは簡単ではない。ホーム用のスピーカーなら買ってきて箱から出してポンと置き、配線だけすれば音を出せる。しかしカー用のスピーカーはそうはいかない。

カー用のスピーカーを自分で交換しようと思ったらまず、ドアの内張りパネルを外すスキルが必要となる。なのでそのスキルがあるのなら、DIYにて交換できる可能性はぐっと高まる。でも、そのスキルがあってもひと筋縄ではいかない、というのが実情だ。それ以外にも超えなければならないハードルがいくつかあるのだ。

しかし、交換しやすいモデルも中にはある。「トレードイン」と銘打たれている製品が一部あり、そうであると純正品を外してそこにそのまま付ければOKで、さらには配線も付属のハーネスを使ってカプラーオンにて完了できるものもある。もしも自分で交換したいと思ったら、そのような製品を探してみよう。

「カーオーディオ・プロショップ」にてセットアップされたオーディオカーの一例（製作ショップ:Kサウンド＜広島県＞）。

◆「トレードイン」でなければ、配線作業にも知識と技術が必要に…

一方、トレードインとうたわれていないモデルの場合は、純正スピーカーを取り外してそこに購入したスピーカーユニットを付け替えれば良い、というわけにはいかない場合が多くなる。

まず、純正スピーカーケーブルをそっくりそのまま流用できないケースが多い。何らかケーブルを追加すべきとなることが少なくなく、そうであるとケーブルを分岐したり継ぎ足したりすることとなる。そしてその際には、その作業を純正ケーブルのどこでやるべきか、そこのところを正しく判断する必要がある。判断を誤ると例えば、高音しか鳴らないなんていうトラブルも起きかねない。

さらにいえば、結線の作業自体が案外手間だ。コンセントにプラグを挿すだけ、というような簡単なものではなく、コードをカットして端子を装着して、というような工程が必要となる。

「カーオーディオ・プロショップ」にてセットアップされたオーディオカーの一例（製作ショップ:Kサウンド＜広島県＞）。

◆純正の機能をだめにしない配慮も必要。特に「緊急通報システム」搭載車はやっかい…

そして、純正のその他の機能をスポイルしないようにもしたい。例えば緊急通報システムが搭載されている場合では、緊急時にオペレーターの音声が聞こえてくるスピーカーがどれなのかを把握して、それに関しては交換しない、または交換しても音声が聞こえるままにしておく、というような配慮が必要となる。

なのでスピーカー交換は、専門店に任せた方が安心だ。「カーオーディオ・プロショップ」なら、配線作業を的確に行えて、純正の他の機能をだめにすることもない。そして何より、カー用のスピーカー交換はただ付ければ良いというものではなく、スピーカーとしての完成度を高めていく工程もさまざま施すべきだ。プロたちは、そのノウハウも豊富に持っている。

というわけで次回は、カーオーディオ・プロショップを活用する際のコツを解説する。お読み逃しのなきように。