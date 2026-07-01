NTT-ME、リユースEVでカーボンニュートラルと災害対策を両立…新事業を今夏開始

NTT-ME（エヌ・ティ・ティ エムイー）は、リユースEV（中古電気自動車）を活用し、企業・自治体のカーボンニュートラル推進およびBCP（事業継続計画）強化を支援するサーキュラーエコノミー事業の開始に向けて準備を進めていると発表した。

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本事業は、丸紅の子会社であるEVolity（イーボリティ）の車両管理システムと、DI（ドリームインキュベータ）との協創により実現した。リユースEVのバッテリー劣化状態を可視化・保証し、低コストで安心して導入できるEVソリューションの申し込みを2026年夏を目途に開始する予定だ。

■取り組みの背景

近年、企業・自治体にはカーボンニュートラルへの対応、災害へのレジリエンス強化、地域社会への貢献がこれまで以上に求められている。

一方でEV普及には障壁があった。新車EVはバッテリー価格や残価形成の難しさから高額になりやすく、中古市場でもバッテリー劣化状態への不安からリユースEVの価値が適切に評価されず、国内市場が形成されにくい状況が続いている。その結果、まだ活用可能なEVが海外に流出し、国内での資源循環が十分に進まないという課題が顕在化している。

■3つの取り組み

【1】バッテリー品質の可視化・保証による環境施策の推進

パナソニック ホールディングスの電池分析技術を活用したEVolityのサービスにより、リユースEVのバッテリー状態を精緻に可視化し、NTT-MEが品質を保証する。SOH（State of Health：バッテリー健全度）や位置情報のデータをリアルタイムで可視化し、企業・自治体の運用最適化を支援する。

【2】非常時移動電源の活用による災害レジリエンスの強化

位置情報を活用し、災害時に車両の稼働状況を踏まえた広域支援を実現する。導入ユーザー間で非常用移動電源を相互融通できる仕組みの構築も検討しており、特定の企業・自治体エリアに閉じない新たなレジリエンスネットワークの形成を目指す。

【3】バッテリーのライフサイクル全体を通じたサーキュラーエコノミーの推進

車両としての利用を終えたバッテリーは、定置用蓄電池や災害時のポータブル蓄電池等へのリパーパス（再用途化）を検討する。最終的にはバッテリー資源をリサイクルし、EV導入から廃棄までのライフサイクル全体で資源循環の実現を目指す。

■各社の役割

NTT-MEがリユースEV事業の運営主体となり、NTT東日本グループ等と連携した提案・コンサルを担う。EVolityはバッテリーSOH可視化サービスと運行管理サービスを運用し、DIが事業戦略・事業モデルの設計支援とエコシステム形成を担う。

■今後の展望

NTT-MEは今後、PPA（電力販売契約）事業との組み合わせによる再生可能エネルギー導入効果の最大化や、EVバッテリーを活用した地域エネルギーマネジメントの効率化支援も進めていく。