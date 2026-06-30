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国際貿易に関する情報を一元管理するクラウドサービス、Shippioが紹介へ…ものづくりワールド東京 2026

Shippioがものづくりワールド東京 2026に出展
  • Shippioがものづくりワールド東京 2026に出展

貿易DXを推進し「Shippio Platform」を運営するShippioは、7月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「ものづくりワールド 東京」に出展する。

同展示会は食品物流の課題解決のヒントが見つかる展示会で、シッピオはブース番号W23-70に出展する。

荷主企業向けに紹介するサービスは2つだ。

まず、デジタルフォワーディングサービス「シッピオ フォワーディング」。次に、国際貿易に関する情報を一元管理するクラウドサービス「シッピオ カーゴ」。

シッピオは「国際物流を、アドバンストに」をビジョンに掲げ、貿易プラットフォームの構築を進めている。同社のクラウドサービスでは、貨物船のトラッキングや見積もり・発注、貿易書類の一元管理、関係者間での情報共有、チャットによるコミュニケーションなどが可能だ。デジタルを活用したビジネスプロセスの構築とオペレーションの提供を通じて、貿易DXを推進している。

同社は2016年6月に設立。東京都港区芝浦に本社を置き、国際物流プラットフォームの企画・開発・運営を手がける。IATA公認代理店の認可を取得しており、一般社団法人国際フレイトフォワーダーズ協会（ジッファ）の正会員でもある。

《森脇稔》

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