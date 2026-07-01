三菱商事テクノス、フィジカルAI「ワーク自動追従ソリューション」展示…ものづくりワールド東京 2026

三菱商事グループの産業設備商社の三菱商事テクノスは、7月1日（水）から3日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第38回 ものづくりワールド東京／設計・製造ソリューション展」に出展する。

今回の展示では、テクノロジーソリューション事業を手がけるパーソルクロステクノロジー株式会社と連携し、製造DX推進を支援するソリューションを紹介する。

■フランス発のフィジカルAIを日本の製造現場へ

三菱商事テクノスが展示するのは、フランスのフィジカルAIスタートアップ・インボルト社が開発した「ワーク自動追従ソリューション」だ。

独自の3Dビジョン技術とAIを組み合わせ、コンベヤ上を流れるワークを停止させることなくリアルタイムで認識・追従する。これにより、ピック＆プレース、ボルト締結、シール剤塗布、デパレタイジングなど多様な工程の自動化が可能になる。

同ソリューションはすでに世界70以上の工場で稼働しており、新規設備だけでなく既存設備への導入にも対応する。短期間での立ち上げや生産性向上、コスト削減、設備停止時間の削減といった効果が期待できる。

展示ブースでは実機デモを通じて、導入事例や具体的なアプリケーションを紹介する予定だ。

■パーソルクロステクノロジーとの協業で一気通貫支援

パーソルクロステクノロジーは同展示会で「デジタルツイン導入支援・AIソリューション」を展示する。

両社は「製造DX・自動化をどこから始めればよいかわからない」という製造業の課題に対応するため協業している。構想設計・技術コンサルティングに強みを持つパーソルクロステクノロジーと、設備導入・エンジニアリングに強みを持つ三菱商事テクノスが専門性を融合し、構想策定から現場実装まで一貫して支援する体制を整えている。