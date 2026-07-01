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ソニーマーケティング、LiDARセンサーやVRコーチングなど出展…ものづくりワールド東京 2026

ソニーマーケティングが「第38回 ものづくりワールド[東京]」の「スマートメンテナンス展」に出展
  • ソニーマーケティングが「第38回 ものづくりワールド[東京]」の「スマートメンテナンス展」に出展

ソニーマーケティングは、7月1日（水）から7月3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第38回 ものづくりワールド[東京]」の「スマートメンテナンス展」に出展する。

ソニーブース（ブース番号：S3-16）では、LiDARデプスセンサー、デジタル一眼カメラα、VRコーチングなど、ソニーの技術を活かした製造業向けのソリューションを提案。製造業におけるビジネスモデルや業務プロセスの変革、課題解決を支援する。

■インテグレーションサービスコーナー

ソニーの強みである3つのR（リモート、リアルタイム、リアリティ）を軸に、VRやデジタルツイン技術を活用したサービスを展示する。

メタバースを活用して研修効果を最大化する「VRコーチング」と、現場の作業データを価値ある資産にする「遠隔作業支援サービス」を紹介。現場の遠隔監視や技術継承など、リアルタイムで現実に近い体験の実現を目指す。

■外観検査ソリューションコーナー

インテグレーション専用カメラ「ILX-LR1」をはじめとするデジタル一眼カメラαを活用した外観検査ソリューションを展示する。

金属・ガラス・プラスチックなど多様な素材や形状・凹凸の撮影に対応し、「人間の視覚」を再現するデバイスとして機能する。ロボットアームと組み合わせることで、従来は人手に頼っていた工程をAIとカメラによって自動化し、外観検査現場の課題解決に貢献する。

■LiDARデプスセンサーコーナー

屋内外で使用できる測距安定性と低消費電力を実現した、世界最小・最軽量クラスのLiDARデプスセンサー「AS-DT1」を展示する。

物体検知やロボット・ドローンへの搭載を可能にする同製品は、人手不足やインフラ老朽化といった社会問題への対応を見据えたもの。搬送・インフラ点検・測量など多様な業界のニーズに応え、社会と共存できる自動化をサポートする。

《森脇稔》

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