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商用EVフォロフライ「F11シリーズ」、発売半年で累計納車100台…「F11VS」が初期ロット完売

・フォロフライの商用EV「F11シリーズ」が累計納車100台に到達した

・バン「F11VS」初期ロット100台が完売し、納車を完了した

・補助制度活用と夜間中心運用で燃料費を抑えられるとしている

フォロフライのEVバン「F11VS」の3人乗り
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フォロフライは、商用電気自動車（EV）「F11シリーズ」について、2026年1月の販売開始以降の累計納車台数が100台に到達したと発表した。

【画像】フォロフライのEVバン「F11VS」

フォロフライのEVバン「F11VS」の3人乗りフォロフライのEVバン「F11VS」の3人乗り

同社によると、バンタイプの「F11VS」の先行生産分である初期ロット100台はすべて完売し、納車を完了した。現在は第2ロット以降の供給を開始している。

同社は、軽油価格の高止まりや地政学リスクによる燃料コストの変動、荷主企業を中心とした脱炭素要請の強まりを背景に、配送の脱炭素化に向けたEVの関心が高まっていると説明する。サプライチェーン全体の排出量（Scope3）の把握・削減が求められる中、走行時にCO2を排出しないEVが選択肢になっているという。

F11VSは、先進安全装備と快適性能を標準装備し、一般財団法人環境優良車普及機構（LEVO）が執行する「令和7年度補正予算 商用車等の電動化促進事業」の活用が可能。事業用で最大401万2000円の補助基準額が示されている。

フォロフライのEVバン「F11VS」の3人乗りフォロフライのEVバン「F11VS」の3人乗り

また、夜間充電を中心とした運用により、1kmあたりの電気代を約3～4円に抑えられる。軽油車の約16円/kmと比べ、差は最大で約4分の1になるという試算も公表した。年間2万km走行する車両では、燃料費だけで年間20万円以上の削減が見込めるという。

同社は、累計納車100台の達成は「環境にやさしい」という理由に加え、補助制度の活用や運用コストの優位を背景に、商用EVが事業として現実的な選択肢になりつつあることを示すものだと位置づけた。出荷体制とアフターサービス体制を強化し、引き合いに対応していくとしている。

《森脇稔》

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