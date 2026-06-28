デイトナ、森町の本社テストコースで第15回「茶ミーティング」9月26日開催へ

オートバイアフターパーツメーカーのデイトナは9月26日、静岡県周智郡森町の同社本社テストコースで「第15回 DAYTONA 森町・静岡 茶ミーティング」を開催する。

【画像】DAYTONA 森町・静岡 茶ミーティング

「茶ミーティング」は、バイク愛好者だけでなく、まだバイクに乗っていない人や子ども連れでも楽しめる年に一度のイベントだ。ツーリングの目的地としてはもちろん、新たな出会いや仲間との再会の場としても親しまれている。会場ではさまざまな催しや交流の時間が設けられる予定だ。

今回のMCは、茶ミーティングでもおなじみのモータージャーナリスト・カズ中西さんと、元AKB48（1期生）で現在は二輪専門メディアやテレビなど幅広いジャンルで活躍する平嶋夏海さんが務める。

DAYTONA 森町・静岡 茶ミーティング

DAYTONA 森町・静岡 茶ミーティング

カズ中西さんはイベントMCやラジオDJとしてマルチに活動するほか、二輪車の事故防止・安全利用に向けた取り組みにも積極的に関わっている。交通機動隊とのトークショーも予定されている。

平嶋夏海さんは二輪免許取得時からジムカーナに取り組んでおり、ライディングテクニックでも高い評価を受けている。自身のYouTubeチャンネル「はしれ！ なっちゃんねる」でもバイク動画を配信中だ。

なお、コンテンツは変更になる場合がある。詳細は第15回茶ミーティング特設サイトで確認できる。

開催時間は9時00分～15時00分で雨天決行（荒天中止）。入場料は無料。静岡県および森町が後援する。

DAYTONA 森町・静岡 茶ミーティング