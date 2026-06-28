ホーム モーターサイクル エンタメ・イベント 記事

デイトナ、森町の本社テストコースで第15回「茶ミーティング」9月26日開催へ

DAYTONA 森町・静岡 茶ミーティング
  • DAYTONA 森町・静岡 茶ミーティング
  • DAYTONA 森町・静岡 茶ミーティング
  • DAYTONA 森町・静岡 茶ミーティング
  • DAYTONA 森町・静岡 茶ミーティング
  • DAYTONA 森町・静岡 茶ミーティング
  • DAYTONA 森町・静岡 茶ミーティング
  • DAYTONA 森町・静岡 茶ミーティング
  • DAYTONA 森町・静岡 茶ミーティング

オートバイアフターパーツメーカーのデイトナは9月26日、静岡県周智郡森町の同社本社テストコースで「第15回 DAYTONA 森町・静岡 茶ミーティング」を開催する。

【画像】DAYTONA 森町・静岡 茶ミーティング

「茶ミーティング」は、バイク愛好者だけでなく、まだバイクに乗っていない人や子ども連れでも楽しめる年に一度のイベントだ。ツーリングの目的地としてはもちろん、新たな出会いや仲間との再会の場としても親しまれている。会場ではさまざまな催しや交流の時間が設けられる予定だ。

今回のMCは、茶ミーティングでもおなじみのモータージャーナリスト・カズ中西さんと、元AKB48（1期生）で現在は二輪専門メディアやテレビなど幅広いジャンルで活躍する平嶋夏海さんが務める。

DAYTONA 森町・静岡 茶ミーティングDAYTONA 森町・静岡 茶ミーティングDAYTONA 森町・静岡 茶ミーティングDAYTONA 森町・静岡 茶ミーティング

カズ中西さんはイベントMCやラジオDJとしてマルチに活動するほか、二輪車の事故防止・安全利用に向けた取り組みにも積極的に関わっている。交通機動隊とのトークショーも予定されている。

平嶋夏海さんは二輪免許取得時からジムカーナに取り組んでおり、ライディングテクニックでも高い評価を受けている。自身のYouTubeチャンネル「はしれ！ なっちゃんねる」でもバイク動画を配信中だ。

なお、コンテンツは変更になる場合がある。詳細は第15回茶ミーティング特設サイトで確認できる。

開催時間は9時00分～15時00分で雨天決行（荒天中止）。入場料は無料。静岡県および森町が後援する。

DAYTONA 森町・静岡 茶ミーティングDAYTONA 森町・静岡 茶ミーティング
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

デイトナ

イベント開催予定

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews