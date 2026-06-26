車のカスタム総額平均は92.9万円、2022年比で約40万円増加…ホンダアクセス調査

ホンダアクセスは、ホンダ車の純正アクセサリー提供に関連し、クルマのカスタマイズに関する調査を実施した。

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調査は20歳～69歳のドライバー1000人を対象に、2026年5月29日～6月1日、ネットエイジア株式会社の協力でインターネットリサーチとして行われた。

これまでにしたことがあるマイカーのカスタマイズ

これまでにしたことがあるカスタマイズでは、「ホイール交換」（45.2%）が1位となり、「ドライブレコーダー装着」（37.8%）、「カーナビ交換」（30.9%）が続いた。

カスタマイズのタイプは「オーディオ・音響系」（30.9%）が最も高く、「ラグジュアリー系」（27.1%）、「オフロード系」（18.2%）、「アウトドア系」（16.5%）が続いた。

カスタマイズの目的は「外観を自分好みにする」（34.1%）が最多で、2025年調査と比べても2年連続で1位だった。次いで「車内を快適にする」（29.3%）、「運転しやすくする」（25.9%）などが挙がった。

カスタマイズに使った金額（総額）の平均は、サーキット系（172.1万円）が最も高く、ドリフト系（151.1万円）が続く

これまでのカスタマイズ総額は平均92.9万円で、2022年の平均53.0万円から39.9万円増加した。タイプ別ではサーキット系が172.1万円で最も高かった。

DIYの経験率は「ある」が51.5%で半数を維持した。DIYで多い内容は「ライトバルブ（電球）交換」や「車内灯交換」（いずれも26.0%）で、女性では「ドライブレコーダー装着」が最も高かった。

パーツ・アクセサリーの購入経験では、純正品は「カーナビ」（24.3%）が1位。社外品は「ホイール」（31.7%）が1位となった。

イメージでは、純正品が「安心感がある」（32.0%）と「クルマと一体感がある」（30.2%）を上位に挙げた。一方、社外品は「価格が手ごろ」（31.3%）と「デザインが良い」（31.1%）が上位だった。