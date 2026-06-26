ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

車のカスタム総額平均は92.9万円、2022年比で約40万円増加…ホンダアクセス調査

ホンダSuper-ONE純正アクセサリー装着車「BULLDOG STYLE」（参考）
  • ホンダSuper-ONE純正アクセサリー装着車「BULLDOG STYLE」（参考）
  • これまでにしたことがあるマイカーのカスタマイズ
  • これまでのクルマのカスタマイズの総額
  • カスタマイズに使った金額（総額）の平均は、サーキット系（172.1万円）が最も高く、ドリフト系（151.1万円）が続く

ホンダアクセスは、ホンダ車の純正アクセサリー提供に関連し、クルマのカスタマイズに関する調査を実施した。

【画像全4枚】

調査は20歳～69歳のドライバー1000人を対象に、2026年5月29日～6月1日、ネットエイジア株式会社の協力でインターネットリサーチとして行われた。

これまでにしたことがあるマイカーのカスタマイズこれまでにしたことがあるマイカーのカスタマイズ

これまでにしたことがあるカスタマイズでは、「ホイール交換」（45.2%）が1位となり、「ドライブレコーダー装着」（37.8%）、「カーナビ交換」（30.9%）が続いた。

カスタマイズのタイプは「オーディオ・音響系」（30.9%）が最も高く、「ラグジュアリー系」（27.1%）、「オフロード系」（18.2%）、「アウトドア系」（16.5%）が続いた。

カスタマイズの目的は「外観を自分好みにする」（34.1%）が最多で、2025年調査と比べても2年連続で1位だった。次いで「車内を快適にする」（29.3%）、「運転しやすくする」（25.9%）などが挙がった。

カスタマイズに使った金額（総額）の平均は、サーキット系（172.1万円）が最も高く、ドリフト系（151.1万円）が続くカスタマイズに使った金額（総額）の平均は、サーキット系（172.1万円）が最も高く、ドリフト系（151.1万円）が続く

これまでのカスタマイズ総額は平均92.9万円で、2022年の平均53.0万円から39.9万円増加した。タイプ別ではサーキット系が172.1万円で最も高かった。

DIYの経験率は「ある」が51.5%で半数を維持した。DIYで多い内容は「ライトバルブ（電球）交換」や「車内灯交換」（いずれも26.0%）で、女性では「ドライブレコーダー装着」が最も高かった。

パーツ・アクセサリーの購入経験では、純正品は「カーナビ」（24.3%）が1位。社外品は「ホイール」（31.7%）が1位となった。

イメージでは、純正品が「安心感がある」（32.0%）と「クルマと一体感がある」（30.2%）を上位に挙げた。一方、社外品は「価格が手ごろ」（31.3%）と「デザインが良い」（31.1%）が上位だった。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダアクセス

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews