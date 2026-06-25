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「3ウェイ」はビギナーには不向き。でもいつかはチャレンジを！［スピーカー交換丸わかり講座］

「フロント3ウェイ」が実行されたオーディオカーの一例（製作ショップ：ブリーズ＜奈良県＞）。
  • 「フロント3ウェイ」が実行されたオーディオカーの一例（製作ショップ：ブリーズ＜奈良県＞）。
  • 「フロント3ウェイ」が実行されたオーディオカーの一例（製作ショップ：ブリーズ＜奈良県＞）。
  • 「フロント3ウェイ」が実行されたオーディオカーの一例（製作ショップ：ブリーズ＜奈良県＞）。

ステアリングを握るときには必ず音楽を聴いているというドライバーなら、「スピーカー交換」にも少なからず関心があるに違いない。当連載は、その思いの背中を押そうと展開している。今回は、「フロント3ウェイ」について解説していく。

【画像全3枚】

◆スタンダードなのは「フロント2ウェイ」。それに「ミッドレンジ」を足すと…

さて、カーオーディオシステムを本格化させようとするときにはフロント3ウェイという選択肢も浮上するのだが、まずはこれが何なのかを説明していく。

なお、スタンダードなスピーカーレイアウトは「フロント2ウェイ」だ。これはつまり、高音再生用のスピーカー「ツイーター」と中低音を再生するためのスピーカー「ミッドウーファー」とで全帯域を鳴らし切ろうとするものだ。対してフロント3ウェイとは、これに中音を再生するためのスピーカーである「ミッドレンジ（スコーカー）」が足されたもののことを指す。

ただし、これはビギナーには不向きなスピーカーレイアウトだと言って良い。そうであるポイントは3つある。まず1つ目は、「製品代が高くなること」だ。3ウェイでは使用するスピーカーユニットの数が2つも増えるわけなので、それもそのはずだ。しかもリーズナブルなモデルでは3ウェイの設定がない場合が多いので、その点でも製品代が上がってしまう。

「フロント3ウェイ」が実行されたオーディオカーの一例（製作ショップ:ブリーズ＜奈良県＞）。「フロント3ウェイ」が実行されたオーディオカーの一例（製作ショップ:ブリーズ＜奈良県＞）。

◆取り付けの手間も増えシステムも大型化し、コストがかさむ…

ビギナーに不向きである2つ目のポイントは、「取り付けコストがかさむこと」だ。これもスピーカーユニットの数が増えるのでやむを得ない。さらには、「カスタムインストール」しないといけないケースがほとんどなのでその観点でも取り付けの手間が増え、総費用もアップする。

そして3つ目のポイントは「システムが大がかりになりがちなこと」だ。カーオーディオではスピーカーユニットの1つ1つに「パワーアンプ」の1chずつをあてがう「マルチアンプ接続」が実行されることが多いので、スピーカーユニットが増えればパワーアンプのch数も自ずと多くが必要となる。結果、システムが大型化してしまう。

しかしながら、上級者の多くは敢えてフロント3ウェイを実行している。その理由は至ってシンプルだ。「音的に有利だから」だ。

「フロント3ウェイ」が実行されたオーディオカーの一例（製作ショップ:ブリーズ＜奈良県＞）。「フロント3ウェイ」が実行されたオーディオカーの一例（製作ショップ:ブリーズ＜奈良県＞）。

◆フロント3ウェイは音に効く！ 得られる利点は主には3つ！

フロント3ウェイが音的に有利であるポイントも3つある。まず1つ目は「ミッドウーファーの負担が減ること」だフロント2ウェイでは実は、ミッドウーファーはかなり広範囲な帯域の再生を担当することとなるのでストレスが多くかかる。結果、特に中域をスムーズに再生するのが難しくなる。しかしフロント3ウェイでは負担が減り、より良い仕事をこなせるようになる。

2つ目の利点は「サウンドステージが高い位置で展開しやすくなること」だ。フロント2ウェイでは、音楽の美味しい部分となる中音も足下から聴こえてくるが、フロント3ウェイでは高い位置に取り付けるミッドレンジから聴こえてくるので、音像が目前に広がりやすくなる。

そして3つ目の利点は「中音の情報量が上がること」だ。中音は低音と比べると真っ直ぐに進もうとする性質が強いので、スピーカーと正対できた方が受け取れる情報量が多くなる。3ウェイではミッドレンジをドライバーに向けて付けられるので、それが叶う。

今回は以上だ。次回は、「カーオーディオ・プロショップ」の活用術について説明する。お楽しみに。

《太田祥三》

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