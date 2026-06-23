「それならエンジンを取ったらどうだ」「光と重力はタダだ」スズキ鈴木修氏の名言が「かるた」に

スズキは、2024年12月25日に逝去した元相談役 鈴木修氏が発信してきた言葉や考えをまとめた「鈴木 修 語録」をもとに「語録かるた」を制作、6月26日より発売すると発表した。

【詳細画像】「鈴木 修 語録」をもとに作られた「語録かるた」

鈴木修氏は、「俺は中小企業のおやじ」と語りながら自著や取材、記者会見などを通じ、自らの言葉で人生論や経営哲学を語り、多くの方に新たな視点や発見のきっかけを提供してきた。

「語録かるた」は、そうした言葉や考えをより身近に感じてもらうことを目的に制作したもの。当時の表現に加え、それぞれの発言の背景も紹介しており、言葉や考えの意味や文脈をより深く理解できる内容としている。

大人用「い」

大人用「や」

「語録かるた」は、大人用とこども用の2種類を用意し、こども用は読み句を平易な表現に置き換えるなど、家族でも楽しめるよう工夫が凝らされている。

かるたには、スズキのインド市場進出の契機の一つとなった「どこの国でもいいから一番になりたい」、人との向き合い方を示した「ハート・ツー・ハート」、軽自動車「初代アルト」開発の考え方につながった「それならエンジンを取ったらどうだ」などの語録を採用している。

販売はスズキ歴史館のほか、スズキの公式ECサイト「S-MALL」やスズキの各種イベント会場で順次販売をおこなう。

価格は大人用、こども用ともに1980円（税込）。

「鈴木 修 語録かるた」大人用（上）とこども用（下）