排気音を大きくせず走りを変える『スポーツ触媒』という選択肢～カスタムHOW TO～

スポーツ触媒は排気効率を高めパワーやトルクだけでなくアクセルレスポンスも引き出す定番チューニングだ。

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◆スポーツ触媒とは排気効率を高める定番チューニング

排気効率の向上はパワーやトルクアップのみならずアクセルレスポンスの向上にも有効だ。この反応が良くなるとクルマはキビキビと気持ちよく動き、車体が軽くなったように感じられる。そこでおすすめしたいのがスポーツ触媒の導入である。近年はマフラー交換以上に体感しやすいケースもありスポーツ触媒への交換はスタンダードなチューニングになっている。

エンジンが吸入した混合気を燃焼させ排ガスを排出する。この際大きな抵抗になりやすいのが触媒装置である。これは環境保護のために装着されているもので、排ガスを浄化している。以前はフロア下に取り付けられることが多かったが、触媒は適正温度にならないときちんと効果を発揮できない。そのためフロア下だと排気温度が下がりやすくエンジン始動後すぐには温度が上がらず効果を発揮するまで時間が掛かっていた。

◆近年の車両でスポーツ触媒の効果が大きくなった理由

そこで近年のクルマはエンジン始動直後から排ガス浄化性能を発揮しやすいようエンジンのすぐ近くに触媒が置かれている。そのレイアウトになったことによりフロア下に触媒があった頃に比べて排気抵抗になりやすい。エキマニと触媒が一体化していたりターボ車ではタービンの出口からそのまま触媒に接続されている場合もある。

そういったエンジンに近い部分に触媒が置かれるようになったことでスポーツ触媒化によるレスポンスアップや高回転域の伸びを体感しやすくなっているとも言える。

◆純正触媒とスポーツ触媒の違い

純正触媒の内部はセラミック製の細かい網目状の構造になっておりそこにプラチナやパラジウムなどの貴金属をコーティングすることで有害物質を浄化している。一般的な純正触媒は1平方インチあたり400～600セルという非常に緻密な網目を持っている。これは浄化性能には優れるが排ガスにとっては細かいフィルターを通り抜けるようなもので大きな圧力損失を招く。

一方スポーツ触媒では150～300セル程度と網目を粗く設計している。だが使われる貴金属や内部構造を見直すことで排気抵抗は抑えつつ、製品によっては保安基準を満たせる浄化性能を確保しているのだ。比較軸を整理すると次のようになる。

- 純正触媒は浄化性能と静粛性を重視しやすい

- スポーツ触媒は排気効率とレスポンスを重視しやすい

- セル数が少ないほど排気抵抗は減りやすいが製品選びと適合確認が重要になる

- 車検対応品か排ガス試験成績書が付属するかも必ず確認したい

◆スポーツ触媒のメリットは全回転域の出力特性向上

スポーツ触媒への交換がもたらす最大のメリットは全回転域にわたる出力特性の向上である。マフラーに比べてエンジンから近い部分の排気抵抗が抑えられるとその効果は大きい。出力アップと同時にアクセルレスポンスが大きく向上する。シャシダイによる計測値以上に体感で速くなったと感じることもある。それはアクセルレスポンスの良さによる恩恵と言える。

またターボ車では過給レスポンスの良さも特徴になる。ターボ車は排ガスでタービンを回してエンジンに空気を押し込んでいる。このときに重要になるのがタービン後の排気抵抗だ。ここが詰まっていてはタービンがスムーズに回りにくい。

タービン後の排気抵抗が少なくなるとタービンが回りやすくなるため低速域からのブーストの立ち上がりが鋭くなる。さらに排気圧力が抜けることで高回転域でブーストが垂れにくくなり高回転のパワーも伸びるようになる。

◆デメリットと注意点は車検対応とECU制御

スポーツ触媒はメリットの大きいチューニングだが、注意点もある。まず重要なのは車検対応品を選ぶこと。スポーツ触媒といってもすべてが公道で使えるわけではないため保安基準適合品か排ガス試験成績書の有無を確認したい。

また排気効率が変わると特に最新の車両ではクルマの状態を厳密に監視しているため、触媒劣化と判断されてチェックランプが点灯したり、補正が入ってパワーが制限されたりすることもある。そういったトラブルを防ぐためにもECUチューンと合わせて行いたい。スポーツ触媒のメーカーによってはECUチューンを必須としている場合もある。注意すべきポイントは次の通りだ。

- 車検対応品かどうかを確認する

- 排ガス試験成績書など必要書類の有無を確認する

- チェックランプ対策としてECUチューンの必要性を確認する

- 排気温度や周辺部品への熱影響にも注意する

- 音量や排気臭の変化が出る場合もあるためショップで相談する

◆スポーツ触媒とマフラー交換はどちらを優先するべきか

コスト的にはスポーツ触媒で10～20万円前後＋ECUで10万～15万円ほどと決して安くはないがその費用対効果は大きい。排気音を変えたいならマフラー交換も魅力的だが、走りの変化を重視するならエンジンに近いスポーツ触媒の効果は大きい。

またスポーツ触媒後のマフラーもアフターパーツにして排気抵抗を抑えるのが望ましいが、あえてノーマルマフラーに組み合わせる手もある。エンジンに近い部分の排気抵抗を減らすことでパワーアップは得られつつ、排気音量はあまり変わらないので静かな排気音が好みという人には人気の手法である。

マフラー交換は音質や見た目の変化を楽しみやすく、スポーツ触媒はレスポンスや出力特性の変化を狙いやすい。どちらを優先するかは求める効果によって変わる。そういった楽しみ方もあるのがスポーツ触媒チューンである。