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OKIエンジニアリング、車載試験・評価サービスを紹介…人とくるまのテクノロジー展 2026

OKIエンジニアリングのブースイメージ
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OKIエンジニアリングは、5月27日（水）から29日（金）にパシフィコ横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」に出展する。小間番号は118だ。

同展示会は公益社団法人自動車技術会が主催し、開催時間は各日10時から17時。

同社は「お客さまが求める品質の実現をサポート」をテーマに、自動車・車載分野の試験・評価・解析サービスを紹介する。

出展内容は、車載向け半導体・電子部品の信頼性試験（AC-BTI試験、コネクター評価試験など）、各種環境試験（車載向けオゾン試験、加温耐水自動サイクル試験など）、車載EMC試験・自動車メーカー規格対応試験、アウトガス分析・暴露試験、含有化学物質の代行調査・化学分析サービス、モジュール・基板・電子デバイスの故障解析・ESD試験／ラッチアップ試験、IATF16949対応の計測器校正など多岐にわたる。

ブース内では3日間を通じて、専門技術者による無料セミナーを毎日6テーマ開催する。

10時30分：カーエレクトロニクスの品質・信頼性を確保するための故障解析。

11時30分：車載機器向けオゾン試験・耐水試験。

13時00分：車載用コネクター評価。

14時00分：車載EMC試験概要と方法。

15時00分：車載機器に影響を及ぼすアウトガス分析。

16時00分：SiCパワー半導体固有の劣化モード評価。

セミナー後は専任技術者がその場で質問・相談に対応する。

また、5月27日から3週間はオンデマンドでの視聴も可能で、希望者は専用フォームから申し込むことで視聴URLがメールで案内される。

《森脇稔》

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