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豊田合成、新構造エアバッグやインモールドコート技術を初展示へ…人とくるまのテクノロジー展 2026

新構造の前席センターエアバッグ
  • 新構造の前席センターエアバッグ
  • ラゲージパネル（インモールドコート技術を適用）
  • 「FLESBY HY－CONCEPT（フレスビーハイコンセプト）」

豊田合成は、5月27日から3日間、パシフィコ横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」に出展する。

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同社はモビリティの変化や脱炭素化に対応した製品・技術を紹介する予定だ。

「FLESBY HY-CONCEPT（フレスビーハイコンセプト）」は、同社の将来技術を搭載し、水素で走ることを想定したコンセプトカーだ。新しい安全技術やリサイクル技術などの活用を提案する。

今回初展示となる「新構造の前席センターエアバッグ」は、側面衝突時に乗員同士の接触などを防ぐエアバッグだ。自動運転技術の普及などによる車室内レイアウトの変化を見据え、新構造を採用することでコンソールボックスがない車種でもバッグが自立し、乗員を保護する。汎用性が高く、あらゆる車種のシートに搭載可能だという。

初展示となる「大型製品に適用可能なインモールドコート技術」は、部品の成形と塗装を同一工程の金型内で行う技術だ。生産時のCO2削減と意匠性向上（塗装面の平滑性アップによるシームレスな外観）に貢献する。関西ペイントとの協業により、大型外装部品（ラゲージパネル）での量産を国内で初めて実現した（2026年3月末時点、同社調べ）。

「廃車由来の再生プラスチック（内外装部品）」は、廃車のプラスチック部品を新車向けに再利用するもので、独自技術により新素材同等レベルの耐衝撃性や強度などを実現している。材料調達からリサイクル・廃棄にわたるCO2削減を目指す取り組みだ。

《森脇稔》

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