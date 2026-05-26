ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

自動車向け試作品を設計・製作、バンパーとクラッシュボックスを一体化…人とくるまのテクノロジー展 2026

浅野とNature Architectsのロゴ
  • 浅野とNature Architectsのロゴ

Nature Architectsは、株式会社浅野と共同で、Generative Engineeringを応用した自動車向け試作品2点を設計・製作したと発表した。

試作品は、5月27日から5月29日までパシフィコ横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」と、6月17日から6月19日までAichi Sky Expoで開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」に出展する。

同社は、自動車産業で車両部品の構造最適化が軽量化、安全性、コスト削減を同時に進める上で重要だとしている。Generative Engineeringに基づく独自の設計アプローチで、従来の設計プロセスでは到達できなかった構造的解を導く技術を開発してきたという。

試作品の一つは、バンパーとクラッシュボックスを一体化したプレス構造。衝突性能を維持しながら、部品点数の削減と軽量化を目指す。

もう一つは、革新クラッシュボックス構造だ。衝撃吸収構造として、計算で形状の最適解を導き、従来設計の枠を超えた構造を実現したとしている。

Nature Architectsは、構造設計、計算力学、AIを融合したシミュレーションドリブン開発を掲げる東京大学発スタートアップだ。浅野は、群馬県伊勢崎市を拠点に、板金や樹脂成形、各種接合、プレス部品の組立まで対応する試作開発支援メーカーとしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

人とくるまのテクノロジー展 2026

人とくるまのテクノロジー展

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews