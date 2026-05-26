自動車向け試作品を設計・製作、バンパーとクラッシュボックスを一体化…人とくるまのテクノロジー展 2026

Nature Architectsは、株式会社浅野と共同で、Generative Engineeringを応用した自動車向け試作品2点を設計・製作したと発表した。

試作品は、5月27日から5月29日までパシフィコ横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」と、6月17日から6月19日までAichi Sky Expoで開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」に出展する。

同社は、自動車産業で車両部品の構造最適化が軽量化、安全性、コスト削減を同時に進める上で重要だとしている。Generative Engineeringに基づく独自の設計アプローチで、従来の設計プロセスでは到達できなかった構造的解を導く技術を開発してきたという。

試作品の一つは、バンパーとクラッシュボックスを一体化したプレス構造。衝突性能を維持しながら、部品点数の削減と軽量化を目指す。

もう一つは、革新クラッシュボックス構造だ。衝撃吸収構造として、計算で形状の最適解を導き、従来設計の枠を超えた構造を実現したとしている。

Nature Architectsは、構造設計、計算力学、AIを融合したシミュレーションドリブン開発を掲げる東京大学発スタートアップだ。浅野は、群馬県伊勢崎市を拠点に、板金や樹脂成形、各種接合、プレス部品の組立まで対応する試作開発支援メーカーとしている。