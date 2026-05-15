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レアアース磁石需要が急増！ …今週のビジネス記事ランキング

レアアース磁石向け連続式真空溶解炉
  • レアアース磁石向け連続式真空溶解炉
  • 元マツダ・ロードスター開発主査、現山口東京理科大名誉教授の貴島孝雄氏と、3代目ロードスター
  • 元マツダ・ロードスター開発主査、現山口東京理科大名誉教授の貴島孝雄氏と、3代目ロードスター
  • ボルグワーナーのテクノロジー
  • マツダ CX-5 新型（欧州仕様）
  • マツダ EZ-60（中国仕様）

5月7～13日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。アルバックのレアアース磁石についての記事が1位と4位にランクインしました。2位は元マツダ・ロードスター開発主査の貴島孝雄氏による講演です。


1位） レアアース磁石向け、真空溶解炉の国内生産体制を構築…アルバック：232 Pt.

アルバックは、レアアース磁石向け連続式真空溶解炉の受注が欧米の磁石メーカーを中心に前期比約3倍に拡大する見通しを発表した。
日本国内における生産体制を新たに構築





2位） 元マツダ・ロードスター開発主査の貴島孝雄氏、「人馬一体」の設計哲学を広島のエンジニアに伝授：203 Pt.

ニュートンワークスは4月21日、広島県情報プラザにて「『智の伝承』広島発！感性重視のものづくりと、考える設計CAEセミナー」を開催した。
EV化という変革期の中、ものづくりへの知見を共有





3位） 日本の自動車メーカーの次世代ハイブリッド向け、可変カムタイミング（VCT）供給へ…ボルグワーナー：23 Pt.

ボルグワーナーは、アジアの自動車メーカー2社に新規で同社の技術が採用されたと発表した。
1件目は湿式デュアルクラッチ、2件目は……




4位） アルバック、レアアース磁石向け真空溶解炉の国内生産体制を構築…9月稼働へ：21 Pt.

アルバックは、レアアース磁石向け連続式真空溶解炉の受注が欧米の磁石メーカーを中心に前期比約3倍に拡大する見通しであることを受け、同装置の日本国内における生産体制を新たに構築すると発表した。
レアアース磁石は先端機器に不可欠な基幹部材





5位） マツダの2026年3月期決算、営業利益72.3％減：21 Pt.

マツダは5月12日、2026年3月期連結決算を発表した。売上高は4兆9181億7200万円で前期比2.0％減、営業利益は515億7900万円で同72.3％減、経常利益は1318億3500万円で同30.2％減、親会社株主に帰属する当期純利益は350億8600万円で同69.2％減となった。
新型 CX-5 投入で今期は回復見込む


《高木啓》

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