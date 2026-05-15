レアアース磁石需要が急増！ …今週のビジネス記事ランキング

5月7～13日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。アルバックのレアアース磁石についての記事が1位と4位にランクインしました。2位は元マツダ・ロードスター開発主査の貴島孝雄氏による講演です。