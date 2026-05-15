レアアース磁石需要が急増！ …今週のビジネス記事ランキング

5月7～13日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。アルバックのレアアース磁石についての記事が1位と4位にランクインしました。2位は元マツダ・ロードスター開発主査の貴島孝雄氏による講演です。
アルバックは、レアアース磁石向け連続式真空溶解炉の受注が欧米の磁石メーカーを中心に前期比約3倍に拡大する見通しを発表した。
ニュートンワークスは4月21日、広島県情報プラザにて「『智の伝承』広島発！感性重視のものづくりと、考える設計CAEセミナー」を開催した。
ボルグワーナーは、アジアの自動車メーカー2社に新規で同社の技術が採用されたと発表した。
アルバックは、レアアース磁石向け連続式真空溶解炉の受注が欧米の磁石メーカーを中心に前期比約3倍に拡大する見通しであることを受け、同装置の日本国内における生産体制を新たに構築すると発表した。
マツダは5月12日、2026年3月期連結決算を発表した。売上高は4兆9181億7200万円で前期比2.0％減、営業利益は515億7900万円で同72.3％減、経常利益は1318億3500万円で同30.2％減、親会社株主に帰属する当期純利益は350億8600万円で同69.2％減となった。