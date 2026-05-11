よこすかYYのりものフェスタ2026、艦艇公開や自動運転バス展示も…5月30・31日開催　

横須賀市観光協会は、「のりもの」をテーマにしたイベント「よこすかYYのりものフェスタ2026」を5月30日（土）・31日（日）に開催すると発表した。

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開催時間は両日とも9時30分～16時00分。雨天決行・荒天中止となる。

会場は、ヴェルニー公園、JR横須賀駅、海上自衛隊横須賀地方総監部、コースカ ベイサイド ストアーズの4か所。横須賀ならではのロケーションのもと、「のりもの」と「まち」の魅力を同時に体感できる内容を届ける。

イベントは横須賀市観光協会が主催し、横須賀市が共催。東日本旅客鉄道（JR東日本）横浜支社、京浜急行電鉄（京急電鉄）、海上自衛隊横須賀地方総監部などが協力する。実施団体はYYのりものフェスタ実行委員会で、横須賀商工会議所やHONCHOすかっこカーニバル実行委員会も参加する。

JR横須賀駅構内における鉄道イベント

、海上自衛隊横須賀地方総監部における艦艇一般公開、京急電鉄等グッズ販売、京急バス・消防・警察車両等の自動車展示、未来の乗り物として自動運転バスの展示、飲食・おみやげなどのプログラムが予定されている。

こどもから大人まで幅広い世代が楽しめる体験や展示を予定している。