ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

よこすかYYのりものフェスタ2026、艦艇公開や自動運転バス展示も…5月30・31日開催　

自動運転バス展示
  • 自動運転バス展示
  • 艦艇公開

横須賀市観光協会は、「のりもの」をテーマにしたイベント「よこすかYYのりものフェスタ2026」を5月30日（土）・31日（日）に開催すると発表した。

【画像全2枚】

開催時間は両日とも9時30分～16時00分。雨天決行・荒天中止となる。

会場は、ヴェルニー公園、JR横須賀駅、海上自衛隊横須賀地方総監部、コースカ ベイサイド ストアーズの4か所。横須賀ならではのロケーションのもと、「のりもの」と「まち」の魅力を同時に体感できる内容を届ける。

イベントは横須賀市観光協会が主催し、横須賀市が共催。東日本旅客鉄道（JR東日本）横浜支社、京浜急行電鉄（京急電鉄）、海上自衛隊横須賀地方総監部などが協力する。実施団体はYYのりものフェスタ実行委員会で、横須賀商工会議所やHONCHOすかっこカーニバル実行委員会も参加する。

JR横須賀駅構内における鉄道イベント

、海上自衛隊横須賀地方総監部における艦艇一般公開、京急電鉄等グッズ販売、京急バス・消防・警察車両等の自動車展示、未来の乗り物として自動運転バスの展示、飲食・おみやげなどのプログラムが予定されている。

こどもから大人まで幅広い世代が楽しめる体験や展示を予定している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

バス

自動運転、高度運転支援（ADAS）

イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES