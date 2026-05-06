バイクエンジンの仕組みを図解で理解、初心者からリターンライダーまで対応する実用書

グランプリ出版から書籍『図解 バイクエンジン入門』（著者：つじ・つかさ、イラスト：村井真）が刊行された。バイクエンジンの仕組みを、イラストと索引を活用してわかりやすく解説した入門書だ。初心者からリターンライダーまで幅広く役に立つ。

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内容は、本格的な技術解説をベースとしながらも、読者が興味のある箇所から読み進められる構成となっている。専門用語については索引からすぐに引ける構成とし、辞書のようにも読み物としても活用できる。ページを行き来しながら読み進めることで、バイク全体の理解が深まるよう工夫されている。

また、入門書でありながら単なる基礎解説にとどまらず、ライダーの視点でバイクの仕組みや魅力を伝え、車両選びにも役立つ実用性を持たせている。近年増加している「リターンライダー」にとっては復習教材にもなるだろう。

なお本書は、1994年2月7日に刊行された同名書籍の内容をそのままに、カバーデザインを刷新した新装版だ。

『図解 バイクエンジン入門』

著者：つじ・つかさ

イラスト：村井真

発行：グランプリ出版

体裁：A5判・並製・301ページ

定価：3080円（本体価格2800円＋消費税）

目次

バイクジャンル区分

エンジン基本構造

気筒数とシリンダー配置

クランクまわり

ピストン&シリンダー

燃焼室

吸排気系の本体構造と基本理論

4ストロークのバルブとその駆動系

潤滑系

冷却系

点火系／電装系

吸気系／燃料系

排気系

駆動系

『図解 バイクエンジン入門』

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