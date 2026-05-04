【実録】MID ナイトロパワー M29 STINGERで愛車が覚醒!? 落ち着いたシルバーなのにしっかりワイルドな理由

去年の冬、自分のクルマにスタッドレスタイヤを履かせた。冬支度としては正しい。大人としても正しい。たぶん社会的にも正しい。

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ただ、その裏側ではひとつの問題が発生していた。それまで履いていたトーヨータイヤの「オープンカントリー H/T」をどうするか問題である。タイヤ自体はまだ使える。ならば当然、サマータイヤ用として保管しておくことになる。つまり、タイヤだけが春の出番を待つ状態になった。

庭にクルマ用物置を増設。あと1セット保管できるなぁ、と思っている事は家族に内緒である

クルマ好きの家にはありがちだが、こういう“いつか使うもの”はなかなか場所を取る。本人にとっては大事なパーツでも、家族から見れば「また何か黒くて丸いものが増えた」くらいの認識である。しかも4本ある。存在感はなかなか強い。

とはいえ、そこは大切なオープンカントリー H/T。次の出番までしっかり保管しておき、サマータイヤのシーズンが来たら新しいホイールに組んで使おうと考えていた。

◆ホイール選びは楽しいが、気づけば沼である

スタッドレスを履くまではRAYS VOLK RACING TE37にTOYOTIRE オープンカントリー H/Tを装着していた

タイヤがある。ならば次はホイールだ。そう思ってから、各社の新製品が出るたびにチェックする日々が始まった。新作ホイールの情報を見る。装着イメージを想像する。サイズを確認する。カラーを悩む。そして一度閉じる。数時間後にまた見る。完全にホイール沼である。

買ってもいないのに、頭の中ではすでに何回も装着済み。昼間は仕事をしている顔をしながら、脳内ではホイールマッチングシミュレーターがフル稼働している。便利なようで、実に厄介な機能だ。

ただ、なかなか「これだ！」と思えるホイールには出会えなかった。カッコいいものはたくさんある。でも、自分のクルマに合わせたときにしっくりくるかどうかは別問題。あまりにもワイルドすぎるとやり過ぎ感が出るし、逆におとなしすぎるとせっかくのオフ系スタイルが少し物足りない。

ホイール選びは、服選びに少し似ている。自分では似合うと思っていても、実際に合わせてみると「なんか違う」が起きる。しかもホイールの場合、試着室がない。そこが怖い。

◆大阪オートメッセで見つけた“あ、これかも”な1本

MID ナイトロパワー M29 STINGER

そんななか、2026年2月に開催された大阪オートメッセの会場で気になるホイールを見つけた。それがMIDの「ナイトロパワー M29 STINGER」だった。

ブースで見た瞬間に「あ、これカッコいいかも」と思った。こういうときの直感は意外と大事だ。もちろんその場では仕事中なので、落ち着いた顔をしていた。あくまで取材の顔である。しかし頭の中では、すでに自分のクルマに装着されていた。しかもかなり似合っていた。妄想の中では取り付け工賃も発生しないので非常に都合がいい。

MID ナイトロパワー M29 STINGER

その場で即決したわけではないが、M29 STINGERは脳内の“欲しいかもしれないリスト”に静かに登録された。こうして一度気になってしまうと厄介である。家に帰ってからも思い出す。公式サイトを見る。画像を拡大する。カラーを見る。サイズを見る。閉じる。しばらくしてまた見る。もうほぼ恋である。

そしてサマータイヤへの履き替え時期が近づいてきたタイミングで、ついに満を持して注文した。選んだのはもちろん「MID ナイトロパワー M29 STINGER」。カラーはハイパーシルバー/マシンドフェイスだ。

◆ナイトロパワー M29 STINGERは無骨さとスポーティさのバランスがいい

MID ナイトロパワー M29 STINGER

M29 STINGERは、MIDのオフロード系ブランドであるNITRO POWERのモデル。デザインの大きな特徴は、ミリタリーラギッドな雰囲気を感じさせる2×9メッシュだ。外周部にはH12の装甲車をモチーフにしたボルトデザインを採用し、そこにメッシュディスクを組み合わせることで、無骨さだけでなくスポーティな印象も加えている。カラーはバレルブラック、セミグロスブラッククリア、ハイパーシルバー/マシンドフェイスの3色展開となる。

MID ナイトロパワー M29 STINGER

オフロード系ホイールというと、どうしても“ゴツい”、“黒い”、“強そう”という方向に振れがちだ。それはそれで大好きなのだが、今回は少し違う方向も狙いたかった。クルマ自体はオフ系に寄せているので、ホイールのデザインにはタフさが欲しい。でも色まで真っ黒にすると、全体がかなり重たく見える可能性もある。そこで選んだのがハイパーシルバー/マシンドフェイスだった。

MID ナイトロパワー M29 STINGER

このカラーは、普通っぽさと特別感のバランスがいい。シルバー系なので自然にまとまりやすいが、マシンドフェイスによる光の入り方があるので地味にはならない。ギラギラしすぎない。でもちゃんと主張する。派手ではないのに、近くで見るとしっかり手が入っている感じがする。この“よく見れば……”のさり気なさが大人が隠しているヤンチャ心を刺激してきたのだ。

◆ブロンズとマットブルーの次に欲しかった“普通寄り”の色

現在所有しているホイールはなかなかのクセ強チョイス

今回ホイールを選ぶうえで、色はかなり大きなポイントだった。というのも、すでに持っているホイールがブロンズとマットブルー。どちらも気に入っているし、クルマに装着したときの満足感も高い。ただ、冷静に考えるとけっこう個性が強い。クローゼットを開けたら柄シャツと派手なアウターばかりで、いざ普通に出かけようとしたときに白シャツがない。そんな感じである。だから今回は、少し普通寄りのカラーが欲しかった。

とはいえ、本当に普通すぎても面白くない。クルマがオフ系なので、ホイールもある程度は“それっぽさ”が欲しい。あまりにも上品な方向に振ると、山に行く気満々のクルマなのに汚しちゃいけないキレイめスニーカーを履いている、みたいになってしまう。

その点、M29 STINGERのハイパーシルバー/マシンドフェイスはちょうどよかった。色味は落ち着いている。でもデザインはしっかりタフ。派手すぎず、でも弱くない。大人しく見えるけれど、実はちゃんと強い。まさに狙っていた方向だった。

◆装着してみると想像以上に“強そう”になった

MID ナイトロパワー M29 STINGER

そして実際にホイールが届き、保管していたオープンカントリー H/Tを組み込んで装着してみた。これが思った以上によかった。

まず、クルマの印象が一気に引き締まった。写真で見ていたときよりもディスク面の立体感があり、メッシュの造形も存在感がある。外周部のボルトデザインも効いていて、オフ系の雰囲気がしっかり出る。かといって過剰にゴツすぎるわけではなく、ハイパーシルバー/マシンドフェイスの効果で重たくなりすぎない。装着後にクルマを少し離れて眺めると、明らかに雰囲気が変わっている。なんというか、ちょっと強そうになった。

MID ナイトロパワー M29 STINGER

もちろんホイールを換えたところでエンジン出力が上がるわけではない。馬力は1psも増えていない。トルクも増えていない。燃費が急によくなるわけでもない。でも、見た目の戦闘力は確実に上がった。

クルマ好きにとって、この“見た目の戦闘力”はけっこう重要である。数字には出ない。カタログにも載らない。でも駐車場で自分のクルマを見たときの満足感はかなり変わる。これこそホイール交換の楽しさだと思う。

◆ホイール交換は愛車の印象を一気に変える

MID ナイトロパワー M29 STINGER

あらためて感じたのは、ホイールはクルマの印象を大きく変えるパーツだということ。ボディカラーを変えるわけでも、エアロを組むわけでもない。それでもホイールを交換するだけで、クルマ全体の雰囲気はガラリと変わる。スポーティに見せることもできるし、ラグジュアリーに振ることもできる。今回のようにオフ系の力強さを足すこともできる。しかも、ホイールはオーナーの好みがかなり出る。同じクルマでも、足元が変わるだけでまったく違う表情になる。そこが面白い。

今回のM29 STINGERは、自分が欲しかった「落ち着いた色味」と「オフ系らしい力強さ」をうまく両立してくれた。ブロンズやマットブルーとは違う、少し大人っぽい方向。でも決して地味ではない。クルマ全体に自然になじみながら、しっかり存在感もある。

MID ナイトロパワー M29 STINGER

サマータイヤへの履き替えという、毎年やってくる季節の作業のはずが、ホイールを新しくしたことで気分はかなり新鮮になった。タイヤ交換というより、愛車の衣替え。いや、少し言い過ぎかもしれないが、少なくとも本人のテンションはかなり上がっている。

そして装着後のクルマを眺めながら、あらためて思った。やっぱりホイール選びは楽しい。ただし、見始めると本当に止まらない。そこだけは危険だ。

今回も無事に満足できる1本にたどり着いたが、次の新製品情報を見た瞬間、また新たな沼が始まる気もしている。