ロボタクシー試乗会をムービーズとS.RIDEが協同で実施…SusHi Tech Tokyo 2026

自動運転AIロボティクス領域のスタートアップ、株式会社ムービーズは、東京都および S.RIDE株式会社と連携し、アジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」にて自動運転車両の試乗会およびブース出展を実施すると発表した。

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ムービーズは、金沢大学での研究をルーツとする28年以上にわたる自動運転研究の成果を基盤に、実用化を見据えたロボットタクシーの開発を進めている。同社の自動運転システムは、雪・雨・逆光などの環境変化に対応するため、イメージングレーダーとLiDAR点群情報を組み合わせたセンサーフュージョン技術を採用。さらに、HDマップへの依存を低減するマップレス自動運転技術により、都市部だけでなく地方や複雑な道路環境でも柔軟に導入可能なロボットタクシーの実現を目指している。

ビジネス・メディア向け試乗会を4月27日・28日に開催

試乗会は2段階で実施される。まず、2026年4月27日（月）・28日（火）はビジネス関係者・メディアを対象に、東京臨海部（東京ビッグサイト周辺）の固定ルートを走行する自動運転車両（レベル2）への乗車体験（約10分間）を提供する。料金は無料で、専用URLからの事前予約が必要だ。

一般向けはS.RIDEアプリで配車体験が可能

続いて、4月29日（水）10時～18時のパブリックデイには一般来場者を対象とした試乗会を実施する。東京都臨海部の任意の地点からタクシーアプリ「S.RIDE」で自動運転車両を呼び出すことが可能で、東京ビッグサイト・有明ガーデン・国際展示場駅・テレコムセンター駅・東京テレポート駅への乗車体験を提供する。予約は「S.RIDE」アプリ画面右上の「moveez」アイコンをタップし、乗車ポイントを指定する形で行う。料金は無料だ。

アプリを通じた配車から乗車までの一連の体験を提供することで、ロボットタクシーの社会実装に近い利用体験の実現を目指す。S.RIDEは、株式会社グリーンキャブ、国際自動車株式会社、寿交通株式会社、大和自動車交通株式会社、チェッカーキャブ無線協同組合と連携し、遠隔監視を通じた安全走行のサポートを行う。

また、会期中はムービーズによる展示ブースの出展も実施される。ブースでは「全天候型×マップレス」自動運転技術の紹介に加え、各地での実証実験の成果を公開。ロボットタクシーの早期社会実装に向けた最新技術と、将来のモビリティサービスの可能性を来場者に示す。

ムービーズは2024年5月に創業した金沢大学発のスタートアップで、「あらゆる人の移動を自由にし交通格差のない社会を作り出す」ことを目的に掲げる。1998年から金沢大学で続けてきた研究開発を礎とし、2015年より公道走行を開始。現在すでに延べ4万キロ、2千人の乗車実績を持ち、数多くの特許を保有している。

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