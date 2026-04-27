アクサ損害保険、全日本交通安全協会の「チェンジングポスター」交通安全啓発活動に協賛

アクサ損害保険は、全日本交通安全協会による交通安全啓発活動に協賛し、同協会が実施する「チェンジングポスター」を活用した交通安全啓発施策への支援を開始した。

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「チェンジングポスター」による交通安全啓発活動は、全日本交通安全協会にとって初の試みとなる。

第一弾のテーマは「気のゆるみが事故のもと」だ。このポスターは、見る角度によってドライバーの表情が「気のゆるんだ状態」から「事故寸前の切迫した状態」へと変化する視覚的な仕掛けが特徴となっている。スマートフォン操作や眠気など、誰もが陥りやすい運転中の油断が、いかに危険な状況に直結するかを強く訴えかける内容だ。

これから迎えるゴールデンウィーク期間は、行楽などで交通量の増加が予想される。今回のポスターは、特に長距離運転や不慣れな道を運転するドライバーに、改めて安全運転を心がけるきっかけとなることを目指している。

今後は、夏季の注意喚起を行う第二弾、薄暮時の注意喚起を行う第三弾も同じく「チェンジングポスター」を用いて順次展開される予定で、掲示先も道の駅などに拡大して展開される計画だ。

アクサ損害保険は2025年から安全運転啓発活動を強化しており、「クルマとともに営む一人ひとりの人生をお守りする」というメッセージを掲げている。両者は今後も双方の知見を活かし、交通事故のない社会の実現に向けて貢献していく。

なお、アクサ損害保険は1998年に設立され、主に自動車・バイク保険を販売するアクサのメンバーカンパニーだ。個人向けの「アクサダイレクト総合自動車保険」は保有契約件数が100万件を超えている。