ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

アクサ損保、脳の健康チェックサービスを特別価格で紹介…安全運転支援を強化

アクサ損害保険
  • アクサ損害保険

アクサ損害保険は1月22日、アクサダイレクト総合自動車保険の契約者向けに、脳の健康状態や認知機能を確認できるサービスを特別価格で紹介する取り組みを開始したと発表した。

近年、疾病起因事故が増加しており、その中でも脳疾患関連の事故が占める割合が大きくなっている。また、75歳以上の死亡事故原因のうち約40%が認知機能の低下が影響しているというデータもある。こうした傾向を踏まえ、アクサはドライバー自身の脳の健康状態を定期的に把握することで事故リスクを低減できると考え、自主的なチェックを後押しする取り組みを開始する。

今回紹介を開始するサービスは3種類。「スマート脳ドック」は指定施設で頭部MRI検査、頭部MRA検査、頸部MRA検査を行い、脳や頸部の血管等の異常や出血の有無を発見できるサービス。検査時間や受付時の無駄を徹底的になくし、継続しやすい価格で提供する。

「MVisionhealth」は指定施設で脳の委縮程度や脳血管の健康度を確認するサービス。スマート脳ドックと組み合わせることで、脳の萎縮の程度と脳血管の健康度を数値化し、同年代の健康な脳と比較した進行の程度や、経年で見たときの進行のスピードを確かめることができる。

「あたまの健康チェック」は電話で専門スタッフの会話形式の質問に答えるだけで、認知機能をスコアに基づき3段階で評価し、現状をひと目で把握できるサービス。利用にかかる時間は10分で、専用サイトから申し込んだ後に専用ダイヤルへ電話するだけで手軽に利用できる。

アクサ損保は2025年から安全運転啓発活動を強化しており、安全運転ファクトブックの制作、旗振り活動ボランティアの推進、全日本交通安全協会への協賛など、世の中の自動車事故を減らすための活動を展開している。今回の取り組みもその一環となる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アクサ損害保険

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES