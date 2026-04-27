4月28日は「洗車の日」… 3分で完了、驚異のタイパを実現するトンネル洗車機「SPLASH 'N' GO!」

春は、カーオーナーにとって悩ましい季節。大量の黄砂や花粉などがボディに付着しやすく、長期間放置すると塗装にダメージを与え、視界不良を招いてしまう。様々な外的要因で汚れた愛車を、ゴールデンウイークの連休中に洗車しようと考えているカーオーナーは多いのではないだろうか。

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4月28日が「洗車の日」であることはご存じだろうか？ 楽しくドライブしよう！をスローガンに、愛車の洗車を通じて安全点検の啓発や車への愛着を高めることを目的に、オートアフターマーケット活性化連合（AAAL）が2008年に制定したこの記念日も、今年で18年目を迎える。

日付は「ヨイ・ツヤ＝4・28」という語呂合わせに由来しており、洗車を通じて車への愛着を高めるだけでなく、タイヤや消耗品などの点検を行い、安全走行につなげてほしいという願いが込められている。

4月28日だけでなく、11月28日（イイ・ツヤ＝11・28）も「洗車の日」として制定されている。この記念日にちなんで、編集部が注目する洗車場を紹介したい。

米国スタイルの「トンネル洗車機」で圧倒的な回転率を実現

群馬県を拠点に、洗車業界に新たなスタンダードを築いているのが、株式会社Splash Brothers（群馬県高崎市／中田将允代表取締役・共同創業者 取締役岡村昌輝）が運営する『SPLASH 'N' GO !（スプラッシュンゴー）』だ。同店の最大の特徴は、日本国内では非常に珍しいトンネル型連続洗車機を採用している点にある。

ベルトコンベヤに乗った車両がトンネル内を移動しながら、工程ごとに独立した洗浄ユニットを通過していくこのシステムは、ガソリンスタンドなどで一般的な門型洗車機とは比較にならない効率を誇る。1台が終了するのを待つ必要がなく、次々と車両を送り込めるため、1時間あたり最大60台の洗車が可能。混雑時でも待ち時間が極めて少なく、入庫から完了までわずか3分という驚異的なスピードを実現している。

純水がもたらす “ 拭き上げ不要 ” の新常識

スプラッシュンゴーが、洗車にこだわりを持たない層や忙しい主婦層から絶大な支持を得ている最大の理由は、拭き上げがいらないことだ。

全店舗に導入されている純水装置により、水道水に含まれる不純物（カルシウムやマグネシウムなど）を徹底的に除去。純水で仕上げられたボディは、そのまま走行して乾かしてもシミ（イオンデポジット）が残りにくい。洗車後の重労働であるタオルの拭き上げという工程をスキップし、洗車機を出てそのまま出発できる手軽さは、まさに現代のタイパ（タイムパフォーマンス）需要に合致している。

月額980円～のサブスクで洗車を「特別なイベント」から“日常”へ

料金体系には、月額980円から利用可能な定額制（サブスクリプション）を導入。1回あたりの洗車料金も600円程度と安価に設定されており、このコストパフォーマンスが、月間12,000台以上を洗車する（前橋50号店実績）という圧倒的な集客力を支えている。

注目すべきは、利用者の属性だ。従来の洗車場といえば「車好きの男性」がメインだったが、スプラッシュンゴーではサブスク会員の約6割を女性が占める店舗もあるという。ポップな店舗デザインや短時間で安く済む利便性が、仕事や家事、育児に忙しい女性たちのニーズを捉えている。

現在は群馬県を中心に8店舗（7店舗が群馬県内、1店舗が鹿児島県）展開しているが、今後はフランチャイズ展開を含め、この気軽な洗車の輪を日本中に広げることを目標に掲げている。洗車を “ 面倒な作業 ” から3分で終わる日常のルーティンへと変貌させるスプラッシュンゴーの挑戦は、洗車業界の勢力図を大きく塗り替えようとしている。

なお、当編集部では、株式会社Splash Brothersが洗車ビジネスに参入した背景や戦略を聞いたインタビュー記事を公開中（取材は2023年11月）。同社が目指すスプラッシュンゴー事業の展望に興味がある場合は、ぜひチェックしてほしい。

洗車を通じた車両状態の確認が安全運転につながる

洗車は、単なる美観維持の手段ではない。自動ブレーキなどの先進運転支援システム（ADAS）搭載車は、カメラやセンサー部分が汚れで遮られていると、誤作動や機能停止を招く恐れがある。ADASの正常作動を維持するために、定期的な洗車を行うことはとても重要なのだ。洗車は、タイヤの摩耗やボディの劣化、微細な損傷を早期に発見する貴重な機会となる。連休の長距離ドライブを安全に楽しむためにも、利便性の高い洗車場を見つけて安全運転を心がけてほしい。