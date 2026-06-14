洗車ビジネスや24時間無人ジムFC、省力化・DXの提案に注目…大阪SSビジネス見本市 2026

2026年6月11日（木）、全国石油業共済協同組合連合会（全石連）が主催する『大阪 SSビジネス見本市』がグランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）にて開催された。

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同見本市は、毎年6月に全国の主要都市で持ち回りで開催される全石連の通常総会と同時に実施され、ガソリンスタンド（SS）事業者向けに関連機器や商材、システム、新規ビジネスなどが紹介される専門展示会となっている。

62社・64ブースが出展

19回目となった今回は、石油元売り3社（コスモ石油マーケティング、ENEOS、出光興産）をはじめ国内タイヤメーカー4社（ブリヂストンタイヤソリューションジャパン、横浜ゴム、トーヨータイヤジャパン、ダンロップタイヤ）のほか、洗車機メーカーやレンタカーFC事業者など62社・64ブースが出展し、近畿圏をはじめ全国各地から多くのSS関連事業者が訪れて約1,500名が来場者した。

近畿圏をはじめ全国各地から多くのSS関連事業者が訪れて約1,500名が来場者

国内タイヤメーカー4社が出展

今回のSSビジネス見本市では、油外収益、省力化・効率化・DX、レジリエンス（災害・環境対策）の3つの軸を中心に具体的な提案を行う出展が目立った。

高付加価値の洗車ビジネス提案

油外収益の拡大に向けた提案として、まず目を引いたのは洗車ビジネス関連だ。ダイフクプラスモアやエムケー精工は、間口を広げた最新型の門型洗車機を訴求していた。

ダイフクプラスモア

ダイフクプラスモアは、2,600mmと広いワイド間口の門型洗車機をアピール

エムケー精工

エムケー精工は、洗車機外寸はそのままに間口2,600mmを実現した新型洗車機を訴求

また、ダイフクプラスモアは、拭き上げの手間を軽減して仕上がりを向上させるウルトラファインバブル装置や、純水生成装置もアピールしていた。

ダイフクプラスモアのウルトラファインバブル生成機と、純水生成装置

一方、エムケー精工は、新たな洗車メニューとして、全天候型高密度ガラス系コーティングや、コーティング施工車向けのメンテナンス洗車を強く訴求していた。

エムケー精工は、新しい洗車メニューとして、全天候型高濃密ガラス系コーティングや、コーティング施工車向けのメンテナンス洗車を強くアピールしていた

このほか、Fujitakaは時間制セルフ洗車場「Whitepit」のFC加盟をアピール。データバンクはセルフ洗車機のサブスクサービス「Wash Pass」を訴求していた。

なるべく人手やシステム開発コストをかけず、効率的に高付加価値な洗車・コーティングメニューを提供しやすい設備やビジネスモデルの提案が行われていた。

Fujitaka

Fujitakaは、洗車ビジネス開業相談を行い、時間制セルフ洗車場「Whitepit」のFC事業を紹介

データバンク

データバンクは、セルフ洗車機のサブスクサービス「Wash Pass」の導入提案や利便性をアピール

他業種・無人ビジネスによる土地活用

SSの敷地内にある遊休地やデッドスペースを活用した“異業種コラボ”の提案も興味深かった。RIZAPが展開する24時間無人ジム「chocoZAP」のFC加盟を訴求。また、からだ元気治療院が訪問マッサージのFC展開を訴求するなど、SS事業者の新規ビジネスとして積極的な提案が行われていた。

RIZAP

RIZAPは、24時間無人ジム「chocoZAP」のFC加盟を大々的に訴求していた

からだ元気治療院

からだ元気治療院は、国の制度を利用した訪問マッサージのFC加盟を提案

AI・カメラを活用した監視と効率化

SS運営で重要な業務の一つである“給油目視監視”に対して、トキコシステムソリューションズは、AIが危険を検知して自動で給油許可を判断・支援する「AI給油システム」をアピールしており、注目を集めていた。

トキコシステムソリューションズ

トキコシステムソリューションズは、セルフSS運営をサポートする「AI給油システム」を披露

また、AI搭載車番認証システムによって来店した車両のナンバーを瞬時に識別し、常連客の管理や販促への活用を自動化する仕組みをアイ・シー・エヌが訴求していた。

アイ・シー・エヌ

アイ・シー・エヌは、AI搭載車番認証システム「スーパーアリス&ゲストブック」を出品

決済・バックオフィスのデジタル化

フロント業務の手間を省くハードウェアの進化も見られた。ステアリテールは、精算機1台で2レーンに対応可能な省コスト端末や、事前決済が可能なスマホ給油システムを出展。

ステアリテール

ステアリテールは、新体制のSS運営として、設備・運用コストの削減につながる提案を行なっていた

ステアリテールが出品していた自動精算機と、参考出品していた、車載システムでの注文・決済ソリューション

このほか、アイネットがクラウド型のバックオフィスシステムをアピールしていたり、経理RPA（ソフトウェアロボットによる業務自動化）を訴求する出展者も多くあり、日報作成や売上管理などの事務作業を効率化して経営状況をリアルタイムで把握できるシステムなども提案された。

アイネット

アイネットのブースでは、SS事業者向けに各種システム・サービスを提案

コミュニケーションの円滑化

現場スタッフ間の連携を強化するツールとして、LINE WORKSが法人・団体向けのビジネスチャットツール「LINE WORKS」の活用を提案していた。同ツールを通じて、声や文字、AI活用で業務連絡などを効率化する事例が紹介されており、新たな連絡手段として関心を集めていた。

LINE WORKS

LINE WORKSは、SS業務連絡を効率化する提案を行なっていた

BCP（事業継続計画）・災害対応

災害時にSS事業者がライフラインを提供する提案として、デンヨーが緊急用発電機を出品。三相4線式と単相3線式の同時出力が可能なコンパクトかつ軽量設計で、本体下部にエコベースを搭載しており、機外への燃料・オイル漏れを防止できる点も強みとしてアピールされていた。

デンヨー

デンヨーは、コンパクトで軽量設計な緊急用発電機を訴求

このほか、エスコが電子ブレーカーを用いた電気基本料金の削減やCO2フリー電気への切り替えの提案を行なっていたり、MIC/ホームネットカーズがSSを拠点としたレンタカーFC加盟提案を行なっている一方で、自社ブランドで展開できるオリジナルレンタカーシステムなども提案されていた。

エスコ

エスコのブースでは、電子ブレーカーを用いた電気基本料金の削減やCO2フリー電気への切り替えなどを提案

また、給油中の数分間をターゲットにしたマーケティング関連ツールとして、計量器周辺のサイネージや移動式デジタルサイネージ、LEDビジョンなどを出品が多くあり、自店での油外商品の告知だけでなく、他企業の広告を放映することによる新たなメディア収益の可能性を提案していた。このほか、フルカラーLED看板や、防爆エリアにも設置できる告知バルーンなどの視覚的な販促ツールも展示された。

ジャストカー・ジャパン

ジャストカー・ジャパンは、車番認識技術による車検・カーケア販売支援システムや、ターゲティング型デジタルサイネージ、LINEを使った集客として車検・車販売のDX化を提案していた

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