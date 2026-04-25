ホーム モータースポーツ／エンタメ モータースポーツ 記事

佐藤琢磨が主宰、小学生対象カートプロジェクト『TAKUMA KIDS KART CHALLENGE 2026』が始動

佐藤琢磨主宰の小学生対象カートプロジェクト『TAKUMA KIDS KART CHALLENGE 2026』が始動
  • 佐藤琢磨主宰の小学生対象カートプロジェクト『TAKUMA KIDS KART CHALLENGE 2026』が始動
  • 佐藤琢磨主宰の小学生対象カートプロジェクト『TAKUMA KIDS KART CHALLENGE 2026』が始動
  • 佐藤琢磨主宰の小学生対象カートプロジェクト『TAKUMA KIDS KART CHALLENGE 2026』が始動
  • 佐藤琢磨主宰の小学生対象カートプロジェクト『TAKUMA KIDS KART CHALLENGE 2026』が始動
  • 佐藤琢磨主宰の小学生対象カートプロジェクト『TAKUMA KIDS KART CHALLENGE 2026』が始動
  • 佐藤琢磨主宰の小学生対象カートプロジェクト『TAKUMA KIDS KART CHALLENGE 2026』が始動
  • 佐藤琢磨主宰の小学生対象カートプロジェクト『TAKUMA KIDS KART CHALLENGE 2026』が始動
  • 佐藤琢磨主宰の小学生対象カートプロジェクト『TAKUMA KIDS KART CHALLENGE 2026』が始動

インディ500を2度制したレーシングドライバーの佐藤琢磨選手が主宰する小学生向けカートプロジェクト『TAKUMA KIDS KART CHALLENGE 2026』が始動した。全国20ヵ所の協力サーキットでトライアル（予選会）が2026年4月25日からスタートする。

【画像】TAKUMA KIDS KART CHALLENGE

同プロジェクトは、佐藤選手の信念「No Attack No Chance ～夢を持ち、夢に向かって一生懸命続けていれば必ずいい結果がやってくる～」を次世代へ伝え、モータースポーツを通じて夢を実現するためのプロセスを学ぶ場を提供することを目的としている。

主催はウィズ・ユー・ジャパン、協賛は江崎グリコ株式会社。参加条件は身長120cm以上の小学生（JAFカート国内ジュニアBまたはSLカデット以上のライセンス所持者は参加不可）。

佐藤琢磨主宰の小学生対象カートプロジェクト『TAKUMA KIDS KART CHALLENGE 2026』が始動佐藤琢磨主宰の小学生対象カートプロジェクト『TAKUMA KIDS KART CHALLENGE 2026』が始動

トライアルは4月25日から9月30日にかけて、北海道から沖縄まで全国20ヵ所のサーキットで実施される。会場は雨竜サーキット、モビリティーリゾート、クイック潮来、オートランドテクノ、クイック羽生、U-カートサーキット、ハーバーサーキット幕張新都心・木更津、インディカート柏店、あづみ野F-1パーク、ISK浜名湖店・イオンモール土岐店・大阪舞洲店・奈良阪奈店、B-RDXシーサイドサーキット、のんほいサーキット、レインボースポーツ、G-7土山サーキット、徳島カートランド、ククル読谷サーキットとなっている。

トライアルを経たファイナル大会（決勝大会）は11月15日にモビリティリゾートもてぎ（パーク内レーシングカート場）で開催。さらに選抜されたメンバーによるアカデミー（特別講習）が11月29日に新東京サーキットで行われる予定だ。

2017年から始まったスカラシップ制度では、育成の成果も出ている。2017年のアカデミー優勝者・濱邊誠己選手は今シーズンよりTGR-DCレーシングスクールの育成ドライバーとしてFIA-F4選手権へ参戦予定。2021年のアカデミー優勝者・小野原悠選手はホンダ・レーシング・スクール鈴鹿（HRS-F）アドバンスコースに進級した。

佐藤琢磨主宰の小学生対象カートプロジェクト『TAKUMA KIDS KART CHALLENGE 2026』が始動佐藤琢磨主宰の小学生対象カートプロジェクト『TAKUMA KIDS KART CHALLENGE 2026』が始動

佐藤選手は「夢に向かって一生懸命に頑張る子供たちの姿は、私自身にとっても初心を思い出させてくれる存在であり、新たに挑戦する力を与えてくれます」とコメントしている。

なお、ウィズ・ユー・ジャパンは2011年の東日本大震災をきっかけに、子供たちへの長期的な支援を目指して佐藤琢磨が中心となって立ち上げたプロジェクト。「タクマ・キッズ・カート・チャレンジ」は2014年にその活動の一環としてスタートし、現在は全国の子供たちがカートを通じて交流する場として広がっている。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

イベント開催予定

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES