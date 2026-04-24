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三菱自動車「スターキャンプ2026 in 朝霧高原」、サイトロンジャパンが協力…天体望遠鏡ワークショップや星空観望会を実施

三菱自動車「スターキャンプ2026 in 朝霧高原」
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  • サイトロンジャパンが取り扱う天体望遠鏡
  • サイトロンジャパンが取り扱う天体望遠鏡

サイトロンジャパンは、5月29日（金）～31日（日）に静岡県富士宮市の朝霧高原で開催される三菱自動車主催イベント「スターキャンプ2026 in 朝霧高原」に協力すると発表した。

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会場は朝霧高原「ふもとっぱら」キャンプ場（静岡県富士宮市麓156）。

サイトロンジャパンはブースを出展し、反射式天体望遠鏡「NEWTONY」を使った組み立て＆操作方法をマスターするワークショップを開催する。参加費は税込5000円（天体望遠鏡代含む）で、当日受付・先着順となる。

また、双眼鏡など光学製品を実際に手に取って体験できるコーナーも設ける。日中はHα太陽望遠鏡を使った太陽観察会、夜間には天体望遠鏡や双眼鏡を使った星空観望会を実施する。いずれも無料で、誰でも参加できる（天候不良時は中止）。

スターキャンプは1991年にスタートした三菱自動車主催のオートキャンプイベントだ。オフロード試乗会やアウトドアクッキング、モノづくりワークショップ、キャンプファイヤー、音楽ライブなど多彩なコンテンツが楽しめる。2026年のライブゲストは元ちとせ。

サイトロンジャパンは1961年に双眼鏡などの光学製品を扱う専門商社として創業。現在は天体望遠鏡やフィルターなどの光学機器の製造・販売のほか、海外製交換レンズブランドや世界トップクラスの天体望遠鏡メーカーの日本国内総代理業務も手がけている。

《森脇稔》

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