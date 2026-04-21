ダンロップタイヤ、自動車映画祭「International Auto Film Festa 2026」に参画

International Auto Film Festaは、自動車映画祭「International Auto Film Festa 2026（IAFF2026）」で、ダンロップタイヤ（DUNLOP）をタイトルパートナーに決めたと発表した。

これにより、IAFF2026の映画祭公式名称は「International Auto Film Festa powered by DUNLOP」となる。

同映画祭は、世界73カ国から519作品の応募を集めた国際的な自動車映画祭だ。DUNLOPは130年以上の歴史を持ち、モータースポーツや自動車文化を支えてきた企業として、映像を通じて自動車の価値を次世代へ届ける方針を示した。

IAFFの代表は、IAFFが映像のコンペティションにとどまらず、自動車と映像が融合する文化の場だと説明した。DUNLOP側も、映画祭の趣旨に賛同し協賛するとしている。

また、受賞作品の発表と授賞式「IAFF2026 Award Ceremony and Party」は、4月25日に東京・六本木のAXIS GALLERYで開催する。入場無料で、事前登録制としている。

共催はInternational Auto Film FestaとLe Garage。タイトルパートナーはダンロップタイヤ。特別協賛は富士フイルムイメージングシステムズ。時間は16:00 START（15:30 OPEN）だ。