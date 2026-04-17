トヨタ×ユニクロ「UT」、コラボグラフィックTシャツ発売…ランドクルーザーなど4車種をアートで表現

トヨタ自動車とユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」によるコラボレーションコレクション「トヨタUT」が発売された。

今回のコレクションでは、トヨタの多様なモノづくりの歴史を表現するため、「ランドクルーザー」「カローラ」「ハイエース」「2000GT」の4車種をフィーチャーした。これらはいずれも、それぞれの用途や目的においてトヨタにとっての元祖ともいえる車種だ。

アートワークは、国内外で活躍するコラージュアーティストの河村康輔氏が担当。4車種の初代スケッチや設計図を再構築し、アートとして表現した。自動車ファンはもちろん、ファッションとしても楽しめるコレクションに仕上がっている。

トヨタのモノづくりの根底には「誰かのために」という考え方があり、「誰のために、何ができるのか」を起点に機能やデザインが形づくられてきた。本コレクションはそうした想いを背景に企画されたものだ。

企画パートナーとして、エンターテインメントを活用した企業ブランディングやコンテンツ制作を手がける株式会社スターベースが参画している。

商品名は「トヨタUT」で、価格は1990円（税込）。サイズはXSから4XLまで展開する。全国のユニクロ店舗（一部店舗除く）およびオンラインストアで販売中のほか、ユニクロが展開する海外の国や地域でも4月13日以降、順次発売される。