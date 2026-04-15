ネクステージ、「富里インター店」など3店舗同時オープンへ…4月25日

ネクステージは、4月25日（土）に『ネクステージ富里インター店』（千葉県富里市）、『ネクステージ筑後店』（福岡県筑後市）、『ネクステージ弘前店』（青森県弘前市）を同時にグランドオープンする。

【画像全3枚】

同社は既存の買取単独店を移転・拡大し、地域の需要に合わせて店舗形態を展開している。3店舗はいずれも買取やメンテナンスに対応し、査定から購入後のアフターサービスまでをワンストップで提供する方針だ。

■ネクステージ富里インター店

既存の『ネクステージ富里店』を統合し総合店として新規オープンする。国道409号線沿いで、富里インターチェンジに隣接する。展示可能台数は約220台。

■ネクステージ筑後店

国道442号線沿いに出店する。筑後市・八女市を中心に、久留米市からもアクセスしやすい立地。展示可能台数は約240台。

■ネクステージ弘前店

既存の買取単独店を移転し、展示可能台数を約200台へ拡大して販売を強化する。国道102号線沿いで、弘前市中心部に加え黒石市方面からも来店しやすい。

■グランドオープンフェア

フェア期間は2026年4月25日（土）から5月6日（木祝）まで。4月25日・26日は9:00～18:00営業とする。

成約者向けに、星野リゾート宿泊ギフトや家電カタログギフトなどが当たる空くじなしの抽選会を実施する。中古車の成約者を対象に人気家電等が当たる大抽選会も用意する。

また、ネクステージ富里インター店とネクステージ筑後店では、エンジンオイルとリモコンキー電池の無料交換を行い、工賃も無料とする。

査定依頼はWEBで最短30秒の入力が可能で、電話でも受け付ける。店頭査定に加え、自宅への出張査定も無料で利用できるとしている。