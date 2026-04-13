アウディさいたま、移転リニューアルオープン…埼玉県最大級の展示台数

アウディジャパンと、アウディ正規販売店契約を結ぶMID ALFAは、「Audiさいたま／Audi Approved Automobileさいたま（AAAさいたま）」として移転リニューアルオープンし、営業を開始した。

今回の移転は、さいたま市南区に所在していた「Audiさいたま」を、「Audi Approved Automobile浦和」の所在地に移し、両店舗を統合する形で実施されたものだ。

新店舗では、2025年より導入が始まったアウディの最新CI/CDに基づく「Progressive Showroom Concept（PSC）」を採用。シンプルかつ洗練されたアウディの世界観を体現したショールームとなっており、店内には最新のアウディラインナップ6台を展示している。

併設のAudi Approved Automobile（AAA：アウディ認定中古車）センターでは15台の認定中古車を展示しており、新車・中古車あわせた展示台数は埼玉県最大級となる。

また、敷地内には電気自動車用150kW急速充電器を1基2口設置し、24時間いつでも充電が可能な環境を整えた。

店舗は埼玉県立近代美術館や商業施設が集積する国道463号浦和所沢バイパスに面し、首都高速埼玉大宮線 浦和北インターから約2km、JR京浜東北線 北浦和駅および埼京線 南与野駅からも徒歩圏内という利便性の高い立地だ。

現時点での全国のアウディ正規販売店数は126店舗。AAAさいたまの開業により、AAA店舗数は108店舗となった。

リニューアルオープンを記念し、4月10日から5月10日の期間中、来場者に記念品を用意している。

営業時間は10:00～18:00。毎週火曜日および第1・3水曜日が定休日だ。ショールームは敷地面積2020平方m、建物延床面積1672平方m。展示台数は新車6台（屋内）、認定中古車15台（屋外）。

電気自動車用充電器は、150kW出力充電器（1基2口）。サービス工場はベイ4、リフト4だ。