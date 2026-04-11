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内蔵バッテリーで最大3か月間稼働、盗難追跡サービス「ピットブル GPSトラッカー」4月20日発売

エーモンのGPS盗難追跡サービスパッケージ「ピットブル GPSトラッカー」
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エーモンは、車両盗難対策を目的としたGPSトラッカー「Pit Bull GPS TRACKER（ピットブル GPSトラッカー）」を4月20日に発売する。本体価格はオープンで、参考価格は3万9800円。

【画像】エーモンのGPSトラッカー「Pit Bull GPS TRACKER」

この製品は、車両に取り付けるユニット本体とスマートフォン専用アプリを連携させて使う追跡デバイスだ。ユニットはGPS、国内全キャリアの4G基地局、Wi-Fi基地局の3つを組み合わせて位置情報を取得する仕組みで、振動・エンジンの起動・車両の移動という3種類の異常を検知すると、アプリを起動していなくてもスマートフォンへ即座に通知が届く。

スマートフォンがユニットとのBlutooth通信圏外に出ると自動でセキュリティモードがオンになり、近づくと解除される。盗難発生後は車が停車するたびに位置情報が通知され、マップ上に移動経路の履歴が表示されるため、車両の進行方向を把握しやすい。

車両のバッテリーを切断されても、内蔵バッテリーだけで最大3か月間稼働する点も特徴だ。内蔵バッテリーはエンジン始動中に自動充電される。

利用にはサブスクリプション契約が必要で、月額980円または年額1万1700円のプランが用意されており、いずれも初月は無料。1つの契約で最大5つのサブアカウントを使えるため、家族での車両情報共有も可能だ。

日本損害保険協会の調査によると、2025年の車両盗難被害台数は年間約2746台に上る。リレーアタックやCANインベーダーといった手口が巧妙化するなか、エーモンはGPSによる追跡機能で盗難後の車両発見をサポートする製品として開発した。

販売はネット通販やカー用品専門店などで全国展開する。同社はすでにカーセキュリティブランド「ピットブル」のシリーズ第1弾としてハンドルロックを発売しており、今回のGPSトラッカーはシリーズ第2弾にあたる。

《ヤマブキデザイン》

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