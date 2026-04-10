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SBI損保の自動車保険契約者向け、雹対策ボディカバーを特別価格で販売…車種別オーダーメイド設計

リロクラブがSBI損保の自動車保険契約者向けに、AUTOLABと連携した「雹対策ボディカバー」を特別割引で販売
  • リロクラブがSBI損保の自動車保険契約者向けに、AUTOLABと連携した「雹対策ボディカバー」を特別割引で販売

リロクラブは、SBI損保の自動車保険契約者向けに、AUTOLABと連携した「雹対策ボディカバー」を特別割引で販売する新サービスを開始した。

本サービスは、雹被害による自動車の損傷リスクに対し、事前の備えとして活用できる商品を用意するものだ。SBI損保の自動車保険契約者は、通常価格より15％OFFで利用できる。

リロクラブによると、北関東を中心とした東日本では5月から7月にかけて雹が多く発生する。2000年5月には茨城から千葉にかけて広域で雹が降り、自動車3万3000台、約130億円の被害が報告されたという。

またSBI損保は、保険による補償に加え、2026年3月30日から「降雹アラートメール配信」を新たに開始する。これを受け、リロクラブは被害の未然防止に向けた実用的な備えとして本サービスを位置づける。

商品は「雹対策ボディカバー」。車種別のオーダーメイド設計を採用し、極厚5層構造で雹、強風、紫外線、防汚など8つのマルチ保護性能を備えるとしている。裏起毛素材による塗装面への配慮や、防風ロープ・強風対策ベルトによるズレ防止の工夫もある。1年間の製品保証も付帯する。

なお本商品はSBI損保およびリロクラブが販売するものではなく、品質・性能・提供体制などはAUTOLABが責任をもって対応するとしている。利用方法や条件は、リロクラブサイト内のSBI損保契約者向け優待案内ページで確認するよう案内している。

《森脇稔》

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