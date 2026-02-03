ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

SBI損保の自動車保険、宮崎銀行のWebサイトで取り扱い開始

SBI損害保険は宮崎銀行と協業し、宮崎銀行のWebサイトにおいて「SBI損保の自動車保険」および「SBI損保のがん保険」の取り扱いを開始したと発表した。

今回の取り組みにより、地域の顧客は宮崎銀行のWebサイトから両保険の申込ページに24時間いつでも簡単にアクセスし、手続きを行うことが可能となる。

宮崎銀行は、「リアル・対面」と「デジタル・非対面」を融合させ、「リアル店舗を持ったデジタルバンク」を実現するという事業戦略を中期経営計画に掲げている。今回の取り組みは、その戦略を損害保険分野でも具現化し、地域の顧客により便利で安心なサービスを届けるものだ。

「SBI損保の自動車保険」は、ダイレクト型損保ならではの手頃な保険料で、業界最高水準のロードサービスによるトラブル時の手厚いサポートも提供している。

また、「SBI損保のがん保険」は、公的保険診療に加え、全額自己負担となってしまう先進医療、自由診療についても実際にかかった治療費を補償することで、患者自身が望む最善の治療を受けられるよう支援するがん保険だ。

SBI損保は国が推進している「地方創生」に貢献すべく、地域金融機関との持続的な提携拡大に取り組んでいる。今後とも、「地域との共存共栄」という経営理念のもと金融サービスを通じ地域の持続的成長を目指す宮崎銀行と協力し、顧客により満足いただけるような商品・サービスを提供していく。

《森脇稔》

