SBI損保、総合・保険料・補償内容の3部門で首位…「価格.com自動車保険満足度ランキング2026」

SBI損保が「価格.com 自動車保険 満足度ランキング2026」の 「総合満足度」「保険料満足度」「補償内容満足度」3部門において第１位
  • SBI損保が「価格.com 自動車保険 満足度ランキング2026」の 「総合満足度」「保険料満足度」「補償内容満足度」3部門において第１位

SBI損害保険は、カカクコムが1月5日に発表した「価格.com 自動車保険 満足度ランキング2026」において、「総合満足度」「保険料満足度」「補償内容満足度」の3部門で第1位を獲得したと発表した。

総合部門での第1位獲得は4回目、保険料部門での第1位獲得は3年連続15回目となる。補償内容部門での第1位獲得は今回が初めて。

調査は2025年10月24日から11月20日にかけて実施された。2025年4月から11月に価格.comを利用し、調査時点で自動車保険に加入している、もしくは事故時等に保険会社に連絡したことがある人を対象に、大手調査会社によるモニターを対象としたWebアンケート形式で行われた。

有効回答数は4781件で、年代比率は20代が12.5%、30代が30.2%、40代が10.9%、50代が18.3%、60代以上が28.0%だった。調査対象は18社で、AIG損保、SBI損保、あいおいニッセイ同和損保、アクサ損害保険、共栄火災海上保険、セコム損保、ソニー損保、損保ジャパン、SOMPOダイレクト、大同火災、チャブ保険、チューリッヒ保険会社、東京海上ダイレクト、東京海上日動、日新火災、三井住友海上、三井ダイレクト損保、楽天損保が含まれる。

SBI損保は「顧客中心主義」を掲げ、今後も顧客の声に耳を傾け、顧客のニーズを的確に捉えた保険商品・サービスを提供することで、最も優れているとともに顧客に寄り添った「最優」の会社と評価されるよう努める、としている。

SBI損保は、総合的な保険事業を展開するSBIインシュアランスグループの一員で、「新しい時代に、新しい保険を」という企業理念のもと、最先端の保険商品と最高水準の顧客サービスを提供している。

《森脇稔》

