SBI損保、宮崎銀行と提携…自動車保険の募集を2026年1月開始

SBI損害保険は12月3日、宮崎銀行と「SBI損保の自動車保険」および「SBI損保のがん保険」の募集について基本合意したと発表した。2026年1月の募集開始を予定している。

宮崎銀行のWebサイトを通じて、両保険商品の見積もりから申込みまでスムーズに完結できる体制を整える。これにより、地域の顧客の多様化するニーズに応え、「安心」と「安全」を提供する。

SBI損保の自動車保険は、見積もりから申込みまでインターネットで完結できる高い利便性と、ダイレクト型損保ならではの手頃な保険料が特徴だ。

SBI損保のがん保険は、「治療をあきらめない」をコンセプトに開発された。全額自己負担となる先進医療や自由診療で実際にかかった治療費まで補償することで、患者が治療費の心配をすることなく、自身が望む最善の治療を受けられるようサポートする保険商品となっている。

SBI損保は、SBIグループの一員として、グループ全体戦略として掲げる「地方創生」に貢献すべく、地域金融機関との持続的な提携拡大に取り組んでいる。今後も「地域との共存共栄」という経営理念のもと金融サービスを通じ地域の持続的成長を目指す宮崎銀行と協力し、顧客により満足してもらえるような商品・サービスを提供していく。