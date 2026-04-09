トイファクトリー「Motorhome Collection」、最新キャンピングカー展示…4月25‐26日

トイファクトリーは、陸のマリーナ1周年記念の「Motorhome Collection（モーターホームコレクション）」を、4月25日（土）～4月26日（日）の2日間開催する。

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会場は「さがみ湖MORI MORI」敷地内の第四駐車場（神奈川県相模原市緑区若柳）。時間は10時～17時（最終受付16時）で、入場無料、予約不要。ペットと一緒に来場できるとしている。

展示は、トイファクトリーが手がけるオリジナル『デュカト』モデルと、欧州プレミアムモーターホームブランド「A.I.M」のフルラインナップを一堂に並べる特別展示会だ。普段は見比べにくい希少モデルも含め、購入検討者や既存オーナーが体感できる機会としている。

トイファクトリー製デュカトキャンピングカーの展示車（第一弾）は、DA VINCI 6.0［2026 Full Model Change］、DA VINICI 6.0、DA VINICI 5.4、gioia、origin、Brugge、VANLIFE。

また「A.I.M」正規輸入車キャンピングカーの展示車（第一弾）は、ETRUSCO｜T 6900 SB、ETRUSCO｜CV 600 DB、LAIKA｜ECOVIP L 2009、WEINSBERG｜CaraCompact Suite MB 640 MEG EDITION［PEPPER］。

試乗や商談を希望する場合は、WEBまたは電話で事前予約が必要だ。駐車料金は発生するが、イベント来場者にはアンケート回答のうえ「施設駐車場無料券」を進呈する。

なお、EURO-TOY相模原、トイファクトリー湘南は開催に伴い、4月24日（金）～4月27日（月）を臨時休業とし、4月28日（火）は12時から営業する。