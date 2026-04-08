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最大4台同時走行のダブルループコース！ マテル・ホットウィール「サイクロンクラッシュ」4月発売

マテル・ホットウィール「サイクロンクラッシュ」
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マテル・インターナショナルのミニカーブランド「ホットウィール」から、新作プレイセット「サイクロンクラッシュ」が4月中旬より販売開始される。メーカー希望小売価格は5390円（税込）で、対象年齢は4才以上。

【画像】マテル・ホットウィール「サイクロンクラッシュ」

サイクロンクラッシュは、付属の押し手を使ってミニカーを2つの交差するダブルループに走らせて遊ぶコースセットだ。2つの交差するダブルループを次々と走らせることができるが、コース上には「クラッシュゾーン」と呼ばれる衝突ポイントが設けられていて、ミニカー同士が衝突バトルになることもある。

最大4台のミニカーを同時に走らせることができるので、一人で遊ぶだけでなく、友だちと一緒に競い合って、スリル満点で予測不能なプレイを体験できる。サイクロンクラッシュにはホットウィールのミニカーが1台同梱される。

マテル・ホットウィール「サイクロンクラッシュ」マテル・ホットウィール「サイクロンクラッシュ」

今回の発売にあわせて、1968年から続く定番ラインのミニカー「ホットウィール ベーシックカー Eアソート」が5月初旬より順次発売される。価格は税込517円で、対象年齢は3才以上だ。年間約400種類のラインアップを展開しており、毎月第1土曜日に新作が発売される。

ベーシックカーには「トレジャーハント（TH）」と呼ばれるレアモデルが存在する。数千台に1台の割合でしか封入されないプレミアム仕様の車体で、コレクターの間で人気が高いモデルとなっている。

《ヤマブキデザイン》

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