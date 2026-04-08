ピカピカラボ伊勢店が全面リニューアル、キーパープロショップ併設…給油からコーティングまでワンストップで

エムケイ石油は、三重県伊勢市の「ピカピカラボ伊勢店」を全面リニューアルし、最新設備を備えた総合カーディテイリング拠点「キーパープロショップ ピカピカラボ伊勢店」としてオープンした。

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同店はガソリンスタンド機能に加え、セルフ洗車設備と本格コーティングを手がける「KeePer PRO SHOP」を併設する。給油から洗車、コーティングまでを一拠点で完結できる体制に進化した。

同社が展開するキーパープロショップは、上鳥羽・久御山南（いずれも京都府）、西脇（兵庫県）に次いで4店舗目となる。

施設は全天候型の施工環境を整え、待合室やキッズルーム、個室ブースなどの付帯設備も用意した。拭き上げスペースは屋根付きで6台分を確保し、拭き上げタオルやタイヤワックス、ガラスクリーナーも無料で提供する。

設備面では、給油設備は4台同時給油が可能。超純水洗車機は2台、セルフ洗車場は4ブースで、利用料金は30分で1,100円、延長は10分ごとに100円とした。

KeePer PRO SHOPでは、KeePerコーティング各種を中心に、超純水手洗い洗車や細部洗浄（ディテール洗車）を提供する。施工は経験豊富なスタッフが行い、車両状態に応じた最適な施工提案を行う。

店舗の所在地は三重県伊勢市小俣町湯田1516-1。営業時間は8:00～20:00で、定休日は1/1、1/2としている。