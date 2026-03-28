拭き取り不要で時短、オールインワンの「BPRO ヘッドライトクリーナー＆コート」発売

カーケミカルメーカー・BTOのプロユース・カーケアブランド「BPRO（ビープロ）」から、拭き取り不要で施工時間を大幅に短縮する「BPRO ヘッドライトクリーナー＆コート」が新発売。税込み価格は2442円で、購入はアマゾンより。

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同製品はヘッドライト用クリーナーとコーティング剤がセットになったオールインワンキットだ。ヘッドライトクリーナーは、経年劣化により黄ばんだヘッドライトの表面を簡単に綺麗にする。超微粒子コンパウンドの研磨力と溶剤の溶解力のダブル性能で、黄ばみや汚れを効果的に落とす仕組みだ。

コーティング剤には次世代ハイブリッド被膜（ポリシラザン）を採用した。硬質なガラス骨格と撥水成分（有機）を結合させることで、高い耐久性と優れた撥水性を両立。ヘッドライトを長期間保護する。

最大の特徴は、コーティング剤の密着性が高く、塗り込み後の拭き取りが不要な点だ。膜厚が厚く仕上がり、ムラになりにくいため、誰でも簡単・スピーディーに施工できる。曇りを取り除きレンズを平滑に整えることで、ライトの光量不足を解消。車検時の光量不足にも対応し、高額なヘッドライトユニットの交換が不要になる。

また、同時に「BPRO 水垢シャンプー パワーフォームクリーナー」も販売を開始。こちらは業務用洗車の現場から生まれた洗浄力特化型のアルカリ性高機能クリーナーだ。税込み価格は1628円。

BPRO パワーフォームクリーナー

強力なアルカリ洗浄力で、水アカや頑固な油汚れ、鳥のフン、虫の死骸など有機性の汚れを瞬時に分解・除去する。濃縮タイプのため、汚れに応じて希釈率を調整でき、プロの要求に応える洗浄力を発揮する。

水垢シャンプーとしてコーティング剤の下地処理に最適で、高い洗浄力で塗装面を徹底的にクリーンにし、コーティング剤の定着と持続力を飛躍的に高める。コンパウンドフリーで、スノーフォームランス、蓄圧式泡洗浄機、手洗い洗車など全ての洗車ツールに対応。虫、鳥糞、ホイール・エンジンルームの油汚れ、泥汚れにも使用できる。

標準希釈割合は、スノーフォームランス使用時が20倍から30倍、手洗い洗車（バケツ洗車）が100倍から300倍。油汚れへの高い分解力に加え、柑橘系の爽やかな香りで洗車作業を快適にするオレンジオイルを配合した。