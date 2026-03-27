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累計8.5万台販売のLEDフォグランプが進化、エフシーエル「明るさ2倍」で3月下旬発売へ

2色切替LEDフォグランプの“正統進化モデル”
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車・バイクのLED・HID専門ブランド「fcl.（エフシーエル）」累計販売台数8.5万台を突破した「2色切替LEDフォグランプ」の“正統進化モデル”を3月下旬に発売する。価格は1万3900円。

【画像】2色切替LEDフォグランプの“正統進化モデル”

新モデルの最大の特徴は、従来モデル比で約2倍以上となる実測1万1000ルーメン（左右合計）の明るさだ。高出力化しながらも正確な配光設計を維持し、対向車への眩しさを抑えつつ路面を広く遠くまで照射する。夜間や悪天候時の運転ストレスを大幅に軽減できるという。

純正スイッチのON/OFF操作だけでホワイトとイエローの光を瞬時に切り替え可能だ。予期せぬ色変化を防ぐ「スイッチ2回操作設定」といったfcl.独自の実用機能も搭載している。

高出力に伴う熱対策として、アルミ合金ボディ、静音冷却ファン、熱伝導に優れたヒートパイプ構造を導入した。アイドリングストップ車や電圧変化が激しい車両でも安定した明るさと長寿命を実現している。

対応バルブ形状はH8/H11/H16、HB4、PSX26Wの3種類。フォグレンズユニットとのセット商品や、『レヴォーグ』『86/BRZ』用のレンズユニットセットなども用意する。

新モデルの登場に伴い、従来モデルは在庫限りで1万900円の特別価格で販売する。長年多くのユーザーに支持されてきた実績ある製品を手頃な価格で提供する。

《ヤマブキデザイン》

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