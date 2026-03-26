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『カローラクロス GRスポーツ』のリアに迫力の4本出しエキゾースト！ ブリッツ「ニュルスペック・カスタムエディション」

ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション フォージドカーボンテールセット（FC）　トヨタ・カローラクロスハイブリッド GRスポーツ（MXGH15）装着例
  • ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション フォージドカーボンテールセット（FC）　トヨタ・カローラクロスハイブリッド GRスポーツ（MXGH15）装着例
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  • ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション フォージドカーボンテールセット（FC）　トヨタ・カローラクロスハイブリッド GRスポーツ（MXGH15）装着例
  • ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション フォージドカーボンテールセット（FC）　トヨタ・カローラクロスハイブリッド GRスポーツ（MXGH15）用
  • ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション チタンカラーテールセット（VSR）　トヨタ・カローラクロスハイブリッド GRスポーツ（MXGH15）装着例
  • ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション チタンカラーテールセット（VSR）　トヨタ・カローラクロスハイブリッド GRスポーツ（MXGH15）装着例
  • ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション チタンカラーテールセット（VSR）　トヨタ・カローラクロスハイブリッド GRスポーツ（MXGH15）装着例
  • ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション チタンカラーテールセット（VSR）　トヨタ・カローラクロスハイブリッド GRスポーツ（MXGH15）用

ブリッツのオールステンレスSUS304製マフラー「ニュルスペック・カスタムエディション」に、トヨタ『カローラクロスハイブリッド GRスポーツ』（MXGH15 2025年8月～）の適合が追加された。販売開始は3月25日より。

【画像】ブリッツ「ニュルスペック・カスタムエディション」装着イメージ

マフラー本体とテール部分が別体となった新構造を採用する「ニュルスペック・カスタムエディション」は、テールパイプの交換や突き出し量が容易に変更可能で、マフラー本体が鏡面仕上げによる上質な輝きと高い耐久性を誇る、SUS304製オールステンレスマフラーだ。

排気効率にもこだわり、車種別に専用設計されたパイプレイアウトとサイレンサーサイズを採用。新制度「交換用マフラーの事前認証制度」取得済みのため、車検も問題なくクリアできる。

ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション フォージドカーボンテールセット（FC）　トヨタ・カローラクロスハイブリッド GRスポーツ（MXGH15）装着例ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション フォージドカーボンテールセット（FC）　トヨタ・カローラクロスハイブリッド GRスポーツ（MXGH15）装着例

今回追加のカローラクロスハイブリッド GRスポーツ用では、テール部品（Φ108オーバル）によりフォージドカーボンテール（FC）/チタンカラーテール（VSR）/ステンレステール鏡面仕上げ（VS）の3種類のセットが用意されている。通常はマフラー本体とのセット販売だが、テール部分のみの単品販売も行われているので、気分に合わせてテール部分を交換することが可能となっている。必要テール本数は4本。

価格はフォージドカーボンテールセット（FC）が33万4400円、チタンカラーテールセット（VSR）が22万円、ステンレステールセット（VS）が19万8000円。

また、交換用Φ108オーバルのテールパーツはフォージドカーボンテール（FC）が4万6200円、チタンカラーテール（VSR）が1万7600円、ステンレステール（VS）は1万2100円（価格はすべて税込み）。なお、マフラーレイアウトは4本出しのためテールはいずれも4個必要だ。

ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション 交換用Φ108オーバルのテールパーツ フォージドカーボンテール（FC）ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション 交換用Φ108オーバルのテールパーツ フォージドカーボンテール（FC）
ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション 交換用Φ108オーバルのテールパーツ チタンカラーテール（VSR）ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション 交換用Φ108オーバルのテールパーツ チタンカラーテール（VSR）ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション 交換用Φ108オーバルのテールパーツ ステンレステール（VS）ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション 交換用Φ108オーバルのテールパーツ ステンレステール（VS）

マフラーの近接排気騒音は82dB（純正71dB）、最低地上高は152mm（パイプ部）、重量は約14.6kg（純正9.7kg）、GRスポーツ専用・GRリヤスカート装着車専用・ハイブリッド専用・4WD専用・新制度適合となっている。

同製品装着時のサウンドもYouTube BLITZ OFFICIAL CHANNELにて公開中だ。

《ヤマブキデザイン》

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