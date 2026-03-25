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トランクリッドをスパルタンに演出、東名パワードから『GR86/BRZ』用ドライカーボン製スポイラーが発売

東名パワード『GR86/BRZ』用ドライカーボン製トランクリッドスポイラー
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GLION（ジーライオン）グループが運営する東名パワードから、『GR86/BRZ』向けに設計されたドライカーボン製「トランクリッドスポイラー」が新発売。税込み価格は27万2800円。

【画像】『GR86/BRZ』用ドライカーボン製トランクリッドスポイラー

同製品は、車両本来のキャラクターを損なうことなく完成度を高めることをコンセプトに開発された。ドライカーボンならではの軽量性と上質な質感を兼ね備え、控えめながらも洗練されたスポーティさを演出する。走りを知るオーナーに向けた本物志向のエアロパーツだ。

東名パワード『GR86/BRZ』用ドライカーボン製トランクリッドスポイラー東名パワード『GR86/BRZ』用ドライカーボン製トランクリッドスポイラー

ドライカーボン特有の繊細な織り目と質感が、落ち着いた存在感とともに本物の価値を主張する。約500gという軽さは機能美を体現し、車両のデザインに溶け込む端正なシルエットを追求した。本物志向のドライバーにふさわしい研ぎ澄まされた一体感をもたらすトランクリッドスポイラーとなっている。

装着することで違和感なく完成度が高まり、車両全体の印象を引き締める効果が期待できる。適合車種はトヨタ・GR86（ZN8 2021年10月～）/スバル・BRZ（ZD8 2021年8月～）。製品にはカーボン製TOMEIエンブレムが付属する。

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《ヤマブキデザイン》

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