メルセデスAMG、GT3と「ブラックシリーズ」次期型を開発中…プロトタイプの写真を公開

メルセデスAMGは、2024年の「コンセプトAMG GTトラックスポーツ」を技術基盤とする2つの高性能モデル、次期メルセデスAMG『GT3』とメルセデスAMG『GTブラックシリーズ』のプロトタイプの写真を公開した。

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コンセプトカーの名称「トラックスポーツ」は、GT3の妥協なきサーキット性能と、ブラックシリーズの公道走行可能な極限性能を橋渡しする意味で選ばれた。公道仕様の派生モデルはGT3後継車のホモロゲーションモデルとして機能する。

2025年10月から、黄緑と赤のアクセントでカモフラージュされたプロトタイプが、イメンディンゲンの自社テストコースをはじめ、ビルスターベルク、ポルティマオ、モンテブランコで広範な動的テストを実施している。現在はニュルブルクリンク北コースでの開発段階に入った。

今後、赤はメルセデスAMG GT3のモータースポーツカラーの中心要素として、黄緑はメルセデスAMG GTブラックシリーズを表すカラーとして明確に定義される。

新型メルセデスAMG GT3は、同社のカスタマーレーシングプログラムの論理的進化を示すモデルだ。メルセデスAMGは2010年にカスタマーレーシングの基盤を築き、2011年にメルセデスベンツSLS AMG GT3で初のフルレーシングシーズンを迎えた。このサクセスストーリーは2016年のメルセデスAMG GT3、2020年のEvoバージョンへと継続されてきた。

GT3後継車の開発決定により、メルセデスAMGの完全子会社であるアッファルターバッハレーシング社が設立された。同社はメルセデスAMGモータースポーツと共同で新型車両の開発と製造を担当している。新型GT3は現在、集中的な開発段階にあり、カスタマーレーシングの成功を継続しながら、性能、安全性、競争力において新たな基準を設定することを目指している。

AMGブラックシリーズは、パワー、耐久性、無限の性能を体現するメルセデスAMGラインナップの頂点だ。2006年以降、選ばれたモデルのみが「ブラックシリーズ」の称号を得てきた。

AMGのルーツはモータースポーツにある。1967年、創業者のハンス・ヴェルナー・アウフレヒトとエアハルト・メルヒャーは、メルセデス車をベースにプロのモータースポーツの性能要求を満たす車両を開発するという先見的なアイデアを持っていた。焦点はレーシングDNAを公道に移すことだった。

この発展における重要なモデルがメルセデスベンツSLK55 AMGだった。360馬力の5.5リットルV8エンジンを搭載し、FIA F1公式セーフティカーとして印象的な性能を実証した。モデルレンジ自体は公道用に設計されていたが、アジアのレーシングシリーズ向けに開発されたSLK55のバージョンが、その後の「ブラックシリーズ」モデルレンジの決定的な推進力となった。このプロジェクトは社内で「トラックスポーツ」という作業名で進められ、妥協のないサーキット志向を公道走行可能な車両に直接移す試みを象徴していた。

このアプローチは最終的に2006年のメルセデスベンツSLK55 AMGブラックシリーズに結実した。このモデルはモータースポーツの精神を最も純粋な形で体現し、高性能レーシング技術を公道にもたらす伝統の基礎を築いた。

レーシングと公道走行可能な車両のこのユニークな融合が、コンセプトAMG GTトラックスポーツを現代に引き継いでいる。ブラックシリーズの歴史は、革新、妥協なき性能、限界への絶え間ない追求を表している。コンセプトAMG GTトラックスポーツはこの旅路におけるもう一つのマイルストーンであり、今回の新型AMG GT3と次期AMG GTブラックシリーズの独立した発表に結実した。この2台の車両は伝説を継続し、メルセデスAMGパフォーマンスの未来を定義する。

両車両の詳細は後日発表される予定だ。