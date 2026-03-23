ホンダアクセス、純正ナビ「ギャザズ」新モデル4タイプを3月26日発売

ホンダアクセスは、ホンダ車向けに専用設計したホンダ純正ナビゲーション「ギャザズ」の新モデル4タイプを3月26日から順次、全国のホンダカーズで発売する。

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新たに11.4インチ、8インチ(3タイプ)の計4タイプを発表。従来モデルよりもラインアップを集約し、より選びやすいモデル構成とした。また、サブスクリプションサービスなどで拡大するスマートフォンでの音楽視聴ニーズに応えるため、全モデルApple CarPlayとAndroid Autoを標準搭載とした。

同時にナビゲーションとしての基本機能も進化。地図描画エリアを拡大して視認性を高めたほか、ナビアプリの仕様見直しにより、ルート検索時のルート比較表示をさらにわかりやすくするなど、使い勝手を向上させている。

さらに、ホンダ純正ナビゲーションならではの豊富なオプションアイテムも。後席でテレビ視聴やオプションの「HDMI接続コード」へ再生機器を接続することで、ミラーリングした動画視聴を楽しめる「リア席モニター」は15.6、12.8、10.1インチの3タイプをラインアップ。ハイレゾ音源にも対応した「ハイグレードスピーカーシステム」は装着するそれぞれのホンダ車専用に調律した音響チューニングシステム、"NEIRO"を搭載したギャザズナビと組み合わせることで、よりいっそう臨場感のあふれる視聴環境を実現する。

そのほか、安全運転支援オプションも充実。前方の死角をサポートする「フロントカメラシステム」や、リアワイドカメラの映像を活用し、走行中のさまざまな危険を検知してナビ画面上で警告するほか、疑似的に上空から見下ろしたような映像を表示して後退駐車をサポートする機能も備えた、運転支援拡張ユニット「リアカメラdeあんしんプラス4」など、ギャザズナビならではの安全運転に寄与するオプションアイテムをラインアップしている。

一方、ディスプレイオーディオは8インチの従来モデル2タイプを継続してラインアップ。用途に応じて、ホンダ車に最適なギャザズナビやディスプレイオーディオを選んでいただくことができる。

11.4インチHonda CONNECTナビ(LXM-264ZFLi)は3月26日発売予定で、オデッセイ、ステップワゴン、フリード、ZR-Vに適用。メーカー希望小売価格は31万5700円(税抜28万7000円)。

8インチHonda CONNECTナビ(LXM-264ZFEi)は4月発売予定で、フリード、WR-Vに適用。メーカー希望小売価格は16万2800円(税抜14万8000円)。

8インチHonda CONNECTナビ(VXM-264ZFEi)は5月発売予定で、フィット、N-BOX、N-VAN e:に適用。メーカー希望小売価格は16万2800円(税抜14万8000円)。

8インチベーシックインターナビ(VXM-264ZFEi)は5月発売予定で、N-ONE、N-WGN、N-VANに適用。メーカー希望小売価格は17万3800円(税抜15万8000円)。

主なナビオプションとして、15.6インチリア席モニター(VM-231FE)が13万5300円(税抜12万3000円)、12.8インチリア席モニター(VM-221TY)が9万5700円(税抜8万7000円)、10.1インチリア席モニター(VM-221T)が7万1500円(税抜6万5000円)。ハイグレードスピーカーシステムは4万1800円から6万2700円(税抜3万8000円から5万7000円)。フロントカメラシステムが2万5300円(税抜2万3000円)、リアカメラdeあんしんプラス4が3万5200円(税抜3万2000円)、HDMI接続コードが4400円(税抜4000円)。

ディスプレイオーディオは8インチディスプレイオーディオ(LX-240ZFE)が9万9000円(税抜9万円)、8インチディスプレイオーディオ(VX-240ZFE)も同価格で展開する。