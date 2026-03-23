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デンソーとキッザニア、子ども向け技術開発体験イベントを福岡で開催…3月24日から30日まで

デンソーとキッザニア福岡が初のイベント
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デンソーとKCJ GROUPは、3月24日から3月30日まで、キッザニア福岡にて期間限定イベント「技術の力でワクワク未来!」を開催する。期間中は「ソリューション研究所」パビリオンをオープンする。

子どもたちは「ソリューション研究所」の「技術開発者」として、AIやデンソーの強みを生かした技術を活用し、世の中が抱える社会課題を解決する可能性について学ぶ。世界にはさまざまな課題があり、それらを解決するために多様な技術が使われていることを知った後、具体的な課題をヒアリングする。

その課題を解決するために有効だと思う技術が書かれたカードを2枚組み合わせて、どのように活用すれば解決できるかをレポートにまとめて発表する。

「ソリューション研究所」パビリオンは、定員6名で所要時間は約30分。お給料は10キッゾで、成果物として課題解決レポートを作成する。

期間中は、デンソーが開発した二次元コード(QRコード)をテーマにしたクイズに全問正解するとプレゼントがもらえるクイズラリーや、「観光バス」パビリオンでの本イベントに関連したアクティビティ体験など、キッザニアの街全体でイベントを盛り上げる。

デンソーとKCJ GROUPは、本イベントを通じて、未来を担う子どもたちが技術開発によって社会に貢献できる喜びを知るとともに、より良い未来のために自ら行動し、一人ひとりが柔軟な発想と豊かな想像力で、さまざまな視点から物事をとらえ、「できない」を「できる」に変えるきっかけとなることを願っている。

《森脇稔》

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