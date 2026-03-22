狭い道！ 都内“最狭”クラスの制限1.5m、対面交通なのだが…東京都江東区

別件で移動中に見つけた狭い道、交通標識は1.5m！ 場所は東京都江東区永代～福住を通る、江東区道深37号。都内最狭クラス、この不定期連載でも狭い方から2番目だ。

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江東区の中西部は、震災や戦災の被害があったり、運河や貯木場を埋め立てたりで、町割りや車道が比較的整備されている。そういった車道に囲まれた一角に、こうした狭い生活道路が通っている。

狭い道路は深37号に限らずあり、もっと狭い道もあるが、狭い道に最大幅の規制標識が必ず設置されるかというと、そうではない。実は路上のレアアイテムなのだ。立体交差の桁下高さ制限と違って、車幅制限は建築限界を示すものではなく、車両の円滑な通行を意図するものと考えられる。

今回紹介する深37号は、沿道の住民・関係者しか使ってなさそうな狭い道だ。幅は、江東区の道路台帳を見ると3mしかない。車両制限令第五条によれば車両の幅は1.5mを超えないものに制限される。

江東区道深37号、東向き

不自然なのが、深37号は対面交通なのに、最大幅の規制標識が片側にしか立っていないこと。深37号が他の道と交わる交差点は数か所あるが、どちらかの進行方向にしか標識が立っていないのだ。どちらにも立っていない交差点もある。状況を知らない車が入りそうな場所を選んでいるのかもしれない。もっとも、状況を知らなければ、入ってみようとは思わない狭さではある。

深37号は都道475号・葛西橋通りに並行する通りだ。車でのアクセスは首都高速の福住出入口が近い。ただし湾岸線方面からの上り出口と湾岸線方面への下り入口の片方向なので、出発地によっては木場か箱崎の利用が便利だろう。付近は住宅、小ぶりのマンション、住居兼工務店などから混ざる静かな住宅地で、玄関先の植木鉢に下町情緒が感じられる。ときおり美味しそうな飲食店やパン屋が挟まっていたりする。門前仲町、富岡、清澄白河を散策するついでに狭い道を体験するのも面白い。桜の季節なら、大横川護岸がきれいだ。