第5回「CSP大賞」表彰式…大賞はアイシン『チョイソコ』、部門賞を岐阜県・坪井自動車鈑金

一般社団法人 日本自動車会議所（会長：豊田章男氏）が主催する第5回「クルマ・文化・社会・パートナーシップ大賞（CSP大賞）」の表彰式が2026年3月16日に都内で開催された。大賞には株式会社アイシン（愛知県刈谷市）が展開する乗り合い送迎サービス「チョイソコ」が選ばれ、選考委員特別賞や部門賞を受賞した各企業・団体に表彰状が贈られた。

【画像全4枚】

CSP大賞は、自動車業界で働く550万の人々とユーザーによる多様な貢献に感謝を伝え、各社・団体の取り組みを広く周知することを目的に2021年に創設された表彰制度である。

5回目となる今回は、2025年10月から12月末にかけて、全国の部品メーカーや自動車販売店などから前年を上回る56件（前年46件）の応募があった。選考委員会による審査の結果、今回は全38事業が「グッドパートナーシップ事業」として選定され、その中から、CSP大賞のビジョンに合致する特に優れた取り組みに対して、大賞、選考委員特別賞、各部門賞が贈られた。

大賞はアイシンの「乗り合い送迎サービス」

今回、大賞に選ばれた、株式会社アイシンが展開する乗り合い送迎サービス「チョイソコ」は、地域の移動課題に応じたデマンド交通を展開することで、高齢者支援と交通利便性向上に寄与する取り組みとして評価された。

大賞に次ぐ、選考委員特別賞（2件）に選ばれたのは、ウエルカムライダーズおがの（埼玉県小鹿野町）による「オートバイによるまちおこし」で、町ぐるみでライダー歓迎策を進めて事故ゼロ継続と地域活性化を推進。また、トヨタ自動車による消防課題解決プロジェクト「DRIVE RECORDER119」は、ドライブレコーダ映像共有で119 番通報の情報精度を高め、救助対応の迅速化に貢献した点が評価された。

続いて、4つのカテゴリからなる「部門賞」のモビリティ・ソリューション賞（2件）を表彰。このうち1件は、大賞を受賞したアイシンが展開する道路維持管理支援サービス「みちログ」であり、同社はダブル受賞となった。

株式会社アイシンは、大賞と部門賞（モビリティ・ソリューション賞）のダブル受賞となった

独立系整備工場が長年取り組む「地域貢献」活動を評価

特に注目したいのは、アイシンと同じくモビリティ・ソリューション賞を受賞した、独立系整備工場の坪井自動車鈑金有限会社（岐阜県大垣市・坪井英倖代表取締役社長）の取り組みだ。同社は福祉車両改造での利用者支援や環境配慮塗装・廃プラスチック削減を実現し、地域社会へ貢献している点が高く評価された。

独立系整備工場として、岐阜県大垣市の坪井自動車鈑金有限会社が、部門賞のモビリティ・ソリューション賞を受賞

坪井自動車鈑金は、2016年12月から現在に至るまで、福祉や自然環境に配慮した活動に注力。福祉車両改造においては、“ 移動の自由をあきらめないためのクルマ選び・クルマの改造 ” を自社の使命に掲げ、カーオーナーの希望を叶えるオーダーメイドにも対応。福祉車両を必要とするユーザーに寄り添った親身なサポート体制を整えている。

また、早くから環境配慮型の水性塗料を使用し、BASFジャパン提供の「パイオニアシリーズ」取扱認定工場の第1号企業として導入。同シリーズは、色再現性や光沢持続性に優れるだけでなく、製造過程においても人権や環境への配慮が徹底されており、品質と労働安全の両面をカバーする水性塗料となっている。

さらに坪井自動車鈑金では、窒素プラスチック溶接システムなどを活用した廃プラスチック削減も推進。こうした多角的な社会貢献と自社スタッフの労働安全面にも配慮した取り組みを長期的に行っていることが高く評価され、今回の受賞につながった。

そのほか部門賞として、地域・コミュニティ活性化賞（3件）、環境貢献賞（3件）、くるまファン拡大賞（3件）にもそれぞれ表彰状が授与された。

表彰式では、主催者代表として豊田会長が登壇。各受賞企業・団体の代表者に自ら表彰状を手渡し、握手を交わす場面もあった。豊田会長は「それぞれの『場』で行われる、一つひとつの改善と一人ひとりの地道な努力が必ず誰かの役に立ち、明日の社会を変えていく」と述べ、地域に根ざした各社の活動を称えた。